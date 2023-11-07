輿論轉向 以色列前總理認為只剩幾周時間擊敗哈瑪斯

以軍砲兵部隊6日在南部加薩邊境附近開砲時，一名士兵摀住自己的耳朵。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡曾警告國民，出兵加薩 將是一場「漫長而艱難」的戰爭，但以色列前總理巴瑞克擔心，隨著輿論迅速轉向反對以軍對加薩的攻擊，特別是在美國，以國將只剩下幾周時間消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 。

巴瑞克曾任以色列國防軍參謀總長，投身政壇後歷任外交部長與國防部長等職，於1999年至2001年出任總理。他接受POLITICO Europe專訪表示，隨著人道休戰的呼聲越來越響亮，他觀察到美國官員的論調已在最近幾天轉變，哈瑪斯跨境攻擊後各界對以色列的同情正在減少。

巴瑞克在提到美國的角色時表示，「關於（加薩）攻勢，我們很明顯正跟美國人發生摩擦。美國不能命令以色列該怎麼辦，但我們不能忽視他們。我們將不得不在接下來2到3周內面對美方的要求，時間還可能更少」。

以色列總理內唐亞胡與戰爭內閣設定的主要戰爭目標是根除哈瑪斯，巴瑞克認為，這需要幾個月甚至一年，但因為加薩平民死傷人數增加，外界也擔心以軍行動引發更廣泛、更加災難性的區域戰爭，西方的支持正在減弱。同時，西方國家也對其國民遭哈瑪斯挾持為人質感到焦慮。