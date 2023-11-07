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躲戰火赴貝魯特上學遇砲火 3姐妹成中東戰爭冤魂

中央社黎巴嫩艾納塔7日綜合外電報導
3姊妹5日動身時，一枚據黎巴嫩方面說法由以色列發射的飛彈擊中她們搭乘的汽車，造成3姐妹和祖母死亡。(Getty Images)
3姊妹5日動身時，一枚據黎巴嫩方面說法由以色列發射的飛彈擊中她們搭乘的汽車，造成3姐妹和祖母死亡。(Getty Images)

以色列和黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）在黎南衝突升高，10到14歲大的3姐妹因而準備暫時前往貝魯特接受教育，卻成為當地戰火之下最新亡魂。

路透報導，黎瑪絲（Rimas Chour）、塔琳（Taline Chour）、黎安（Lianne Chour）5日動身的時候，一枚據黎巴嫩方面說法由以色列發射的飛彈擊中她們搭乘的汽車，造成3姐妹和祖母死亡，她們受傷的母親驚慌失措。

女孩們的舅舅艾約布（Samir Ayyoub）當時開著另一部車，親眼目擊事件發生。他說：「她大喊『我孩子們呢、我孩子們呢』」？

「孩子們在車子裡面被活活燒死。」

在當地當記者的艾約布昨天一邊從汽車殘骸中拾起物品，一邊和路透記者對話。他拿著燒焦的課本和書包說：「難道這會是恐怖分子的課本和書包嗎？」

黎巴嫩當局表示，這場襲擊出自以色列之手，貝魯特會就殺害平民向聯合國提出控訴。

以色列軍方表示，以軍5日發現黎巴嫩一部「疑似運送恐怖分子」的車輛而進行攻擊，正就車內有平民的報導進行調查。

巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日攻擊以色列南部，引爆最新一場中東戰爭。根據以方說法，哈瑪斯攻擊造成約1400人喪生，當中大部分為平民。這3名年齡分別為14、12、10歲的姐妹是這場戰爭最新的受害者。

以色列對哈瑪斯掌控的加薩走廊（Gaza Strip）展開空襲和地面入侵，以猛烈打擊報復遭到突襲，已經造成包括4000名兒童在內，超過1萬名巴勒斯坦人死亡。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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