聯合國88名員工死於以哈戰爭 人權專員訪中東

聯合國人權事務高級專員圖克。（美聯社）

在哈瑪斯發動造成以色列 史上傷亡最慘重突襲的1個月後，聯合國 人權事務高級專員今天開始訪問中東。此前聯合國多個機構首長罕見發聲明表示，已有88名同仁在以哈衝突中喪生。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）辦公室在聲明中表示，圖克今天在埃及開始為期5天的中東地區訪問，他預計明天拜訪通往加薩 走廊（Gaza Strip）的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）。

聲明中提到，圖克會在9日訪問約旦首都安曼（Amman），並尋求前往以色列、約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊。

圖克在聲明中表示：「這是充滿屠殺、不斷的苦難、流血、破壞、暴行和絕望的一個月。侵犯人權是造成情勢加劇的根源，人權在擺脫這種痛苦漩渦方面扮演著核心的角色。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）槍手於10月7日在以色列境內發動空前突襲，根據以色列官員，這場襲擊奪走1400人的生命。

以色列自那時起便持續轟炸加薩走廊，並派遣地面部隊實質將該片土地一分為二，士兵們包圍了加薩市（Gaza City）。

根據哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部，自戰役開打以來，已有1萬多名巴勒斯坦人喪生，其中包括4000多名兒童。

圖克辦公室表示，圖克「是在當前極其嚴重的人權和人道主義危機背景下」訪問中東地區。

根據聲明，圖克將會見中東地區的政府官員、公民團體、受害者和聯合國同仁，就當地的人權狀況進行對話。

另外，聯合國多個機構的首長表示，以色列和哈瑪斯間的戰爭迄今已造成88名聯合國援助工作者死亡，並呼籲停火。

包括聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）等18個聯合國機構首長5日晚間發表罕見的共同聲明表示：「近1個月來，全世界一直注視以色列和巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）情勢的發展，對死亡人數急遽增加深感驚恐。」

聲明提到：「自10月7日以來，已有許多援助工作者喪生，其中包括88名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）同仁，這是聯合國在單一衝突中死亡人數最多的一次。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩走廊擁有約1萬3000名員工，這個被圍困的地區居住著240萬人。