我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州挺巴集會疑爆仇恨攻擊 69歲猶太男頭遭重擊致死

曾為美國最有價值新創公司 WeWork聲請破產保護

聯合國88名員工死於以哈戰爭 人權專員訪中東

中央社日內瓦7日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克。（美聯社）
聯合國人權事務高級專員圖克。（美聯社）

在哈瑪斯發動造成以色列史上傷亡最慘重突襲的1個月後，聯合國人權事務高級專員今天開始訪問中東。此前聯合國多個機構首長罕見發聲明表示，已有88名同仁在以哈衝突中喪生。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）辦公室在聲明中表示，圖克今天在埃及開始為期5天的中東地區訪問，他預計明天拜訪通往加薩走廊（Gaza Strip）的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）。

聲明中提到，圖克會在9日訪問約旦首都安曼（Amman），並尋求前往以色列、約旦河西岸（West Bank）和加薩走廊。

圖克在聲明中表示：「這是充滿屠殺、不斷的苦難、流血、破壞、暴行和絕望的一個月。侵犯人權是造成情勢加劇的根源，人權在擺脫這種痛苦漩渦方面扮演著核心的角色。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）槍手於10月7日在以色列境內發動空前突襲，根據以色列官員，這場襲擊奪走1400人的生命。

以色列自那時起便持續轟炸加薩走廊，並派遣地面部隊實質將該片土地一分為二，士兵們包圍了加薩市（Gaza City）。

根據哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部，自戰役開打以來，已有1萬多名巴勒斯坦人喪生，其中包括4000多名兒童。

圖克辦公室表示，圖克「是在當前極其嚴重的人權和人道主義危機背景下」訪問中東地區。

根據聲明，圖克將會見中東地區的政府官員、公民團體、受害者和聯合國同仁，就當地的人權狀況進行對話。

另外，聯合國多個機構的首長表示，以色列和哈瑪斯間的戰爭迄今已造成88名聯合國援助工作者死亡，並呼籲停火。

包括聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）等18個聯合國機構首長5日晚間發表罕見的共同聲明表示：「近1個月來，全世界一直注視以色列和巴勒斯坦被占領土（Occupied Palestinian Territory）情勢的發展，對死亡人數急遽增加深感驚恐。」

聲明提到：「自10月7日以來，已有許多援助工作者喪生，其中包括88名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）同仁，這是聯合國在單一衝突中死亡人數最多的一次。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩走廊擁有約1萬3000名員工，這個被圍困的地區居住著240萬人。

聯合國 以色列 加薩

上一則

俄軍最新軍艦疑遭烏克蘭巡弋飛彈擊中 重創照片曝光

下一則

躲戰火赴貝魯特上學遇砲火 3姐妹成中東戰爭冤魂

延伸閱讀

布林肯中東行後訪亞洲 尋求G7團結處理以哈危機

布林肯中東行後訪亞洲 尋求G7團結處理以哈危機
稱願考慮讓以哈戰事「戰術小停頓」 內唐亞胡仍拒全面停火

稱願考慮讓以哈戰事「戰術小停頓」 內唐亞胡仍拒全面停火
「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火

「加薩已成兒童墳場」 聯合國祕書長、18機構促人道停火
戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01

超人氣

更多 >
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」