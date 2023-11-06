無一倖免…加薩逾萬人罹難 聯合國祕書長：已成為兒童墳場

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日警告，加薩正在成為兒童墳場。（路透）

加薩 衛生局稱目前當地死亡人數已破萬，聯合國 多個機構首長聯合發布聲明呼籲停火，而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日也警告稱，加薩正在成為兒童墳場。

古特瑞斯指出，「我們必須立即採取行動，找到擺脫這種殘酷、可怕、痛苦且毫無盡頭的破壞」，稱「加薩正成為兒童的墳場。據報導每天都有數百男女孩遇難或受傷。」

他表示，以軍的地面行動和持續轟炸，對平民、醫院、難民營、清真寺、教堂和聯合國等設施都造成威脅，「沒有人是安全的」，同時也譴責哈瑪斯和其他武裝分子，利用平民當成人肉盾牌，繼續向以色列 無差別發射火箭彈，呼籲哈瑪斯立即無條件釋放所有人質。

古特瑞斯還說，死者中有89人是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的工作人員。多個聯合國組織稍早也發表聲明，強調必須立刻進行人道主義停火，稱「已經30天了，夠了。」

他並表示，同時，援助物資已開始再次經由埃及的拉法過境點進入加薩，但抵達速度完全不夠。說「少量的援助無法滿足海洋般的需求。僅拉法過境點沒有能力處理所需規模的救援卡車。」

聯合國上周表示，向加薩運送援助物資需要不只一個過境點，而以色列控制的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）是唯一能夠容納足夠卡車的過境點，但以色列拒絕開放，稱會帶來安全風險。