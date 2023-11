父曾說被哈瑪斯抓走比死更可怕 8歲以國女童可能活著被俘

一名8歲的愛爾蘭裔以色列 女孩艾蜜莉‧漢德(Emily Hand)最初被認為在哈瑪斯 10月7日發動的恐怖襲擊中喪生,但如今她的家人獲悉,她可能還活著,並且是哈瑪斯扣留的人質之一。

艾蜜莉在以色列出生,10月7日晚上,她在朋友家過夜。兩天之後,以色列當局告訴艾蜜莉的家人,艾蜜莉已喪生。

她的父親湯瑪斯·漢德(Thomas Hand)3周前在接受有線電視新聞網(CNN)採訪時情緒激動,淚流不止、嘴唇不停顫動地說:「死了最好!我當場就笑了,這是我所能期盼最好的結果了,她若是沒死,而是被抓去加薩 ,如果你知道這些人在加薩做的事,那比死亡更可怕啊。」

#WATCH A heartbroken man revealed how he felt relief that his 8 year old daughter's body was found in southern Israel and that she was not taken hostage into Gaza Thomas Hand, originally from Dublin, said "death was a blessing" compared to the alternative #VMNews | @ZaraKing pic.twitter.com/tIvg4AxvDO

但在過了近一個月之後,以色列情報部門告訴漢德,他們沒有在屠村的遇害遺骸中發現艾蜜莉,一開始的判斷有誤,艾蜜莉很可能與她的朋友,以及朋友的母親一起被關在加薩。

艾蜜莉的父親在社群媒體上說,他的妻子已被哈瑪斯殺害,但艾蜜莉可能還活著:「我跪下來求你們放了孩子們。放了艾蜜莉。如果你們還有人性,求求你們至少先放過孩子。也許接下來釋放女性、釋放老人…我想男性可能沒有獲釋的機會了,但看在神的分上,求求你們,施捨一些憐憫,放了孩子。」

🎧 Listen in full: Tom Hand’s only Irish interview about the news that his 8-year-old daughter Emily, thought to have been killed by Hamas, may be alive and held hostage in Gaza.



His interview with @ZaraKing and I, as a special episode of The Group Chat:https://t.co/khnv9UHOdW pic.twitter.com/xQWgsLmdCl