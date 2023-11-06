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父曾說被哈瑪斯抓走比死更可怕 8歲以國女童可能活著被俘

世界新聞網王若馨／即時報導
8歲的愛爾蘭裔以色列女孩艾蜜莉‧漢德可能還活著，並且是哈瑪斯扣留的人質之一。(擷自X平台)
8歲的愛爾蘭裔以色列女孩艾蜜莉‧漢德可能還活著，並且是哈瑪斯扣留的人質之一。(擷自X平台)

一名8歲的愛爾蘭裔以色列女孩艾蜜莉‧漢德(Emily Hand)最初被認為在哈瑪斯10月7日發動的恐怖襲擊中喪生，但如今她的家人獲悉，她可能還活著，並且是哈瑪斯扣留的人質之一。

艾蜜莉在以色列出生，10月7日晚上，她在朋友家過夜。兩天之後，以色列當局告訴艾蜜莉的家人，艾蜜莉已喪生。

她的父親湯瑪斯·漢德(Thomas Hand)3周前在接受有線電視新聞網(CNN)採訪時情緒激動，淚流不止、嘴唇不停顫動地說：「死了最好！我當場就笑了，這是我所能期盼最好的結果了，她若是沒死，而是被抓去加薩，如果你知道這些人在加薩做的事，那比死亡更可怕啊。」

但在過了近一個月之後，以色列情報部門告訴漢德，他們沒有在屠村的遇害遺骸中發現艾蜜莉，一開始的判斷有誤，艾蜜莉很可能與她的朋友，以及朋友的母親一起被關在加薩。

艾蜜莉的父親在社群媒體上說，他的妻子已被哈瑪斯殺害，但艾蜜莉可能還活著：「我跪下來求你們放了孩子們。放了艾蜜莉。如果你們還有人性，求求你們至少先放過孩子。也許接下來釋放女性、釋放老人…我想男性可能沒有獲釋的機會了，但看在神的分上，求求你們，施捨一些憐憫，放了孩子。」

以色列 加薩 哈瑪斯

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