布林肯與土耳其外長會談 試圖平息安卡拉怒火
國務卿布林肯今天在安卡拉與土耳其外長舉行棘手的會談，試圖平息華府最具戰略意義但也最難對付盟邦土耳其對近來加薩走廊殺戮事件的怒火。
法新社報導，這是以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，布林肯首次訪問安卡拉。土耳其街頭和總統府都充斥對以色列和西方國家的不滿與憤怒。
昨天，布林肯（Antony Blinken）抵達土國東南部美軍印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）前數小時，土耳其警方才發射催淚瓦斯與高壓水砲，驅散在基地外舉行支持巴勒斯坦示威活動的民眾。
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天也前往土國偏遠的東北部地區，似乎是刻意冷落華盛頓的最高階外交官。
事實上，就算以色列沒有轟炸加薩走廊，並擴大旨在消滅哈瑪斯的地面行動，布林肯與土國外長費丹（Hakan Fidan）的閉門會談也是困難重重。
哈瑪斯治理下的加薩走廊衛生部表示，在持續超過4周的加薩戰爭中，已有超過萬人喪生，其中大部分是平民。
這場戰爭可能對華盛頓與安卡拉的關係產生重大影響。土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，在中東問題上立場強硬，一向認為中東地區的衝突和其利害相關，美國則迫切希望土國國會批准允許瑞典加入北約的法案。
布林肯在中東進行旋風式訪問，包括昨日前往約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。
布林肯正面臨阿拉伯國家一致要求以色列與哈瑪斯立即停火的聲浪，他一方面重申美國支持以色列的立場，同時試圖向中東地區的各方保證，華盛頓正致力減輕人道主義災難。
厄多安昨天宣布，身為獨立巴勒斯坦國的支持者，「土耳其有責任」立即終止暴力。
他說，安卡拉正與地區盟友「幕後合作」，以確保人道主義援助源源不絕地進入加薩走廊。他也已召回駐以色列大使，並中斷與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯繫，以抗議加薩走廊的殺戮事件。
他上月表示：「那些為俄烏戰爭中喪生平民流下鱷魚眼淚的人，現在正靜靜地看著數千名（巴勒斯坦）無辜兒童被殺害。」
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