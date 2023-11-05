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以色列各地爆示威 76%民眾希望總理內唐亞胡下台

中央社耶路撒冷5日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡面臨嚴重考驗。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡面臨嚴重考驗。(美聯社)

以色列昨天公布的民調顯示，在以色列國內示威蔓延之際，多數民眾希望總理內唐亞胡請辭，原因是10月7日哈瑪斯攻擊以色列，加上他對當前加薩戰爭處理不當。

以色列電視台「12頻道」（Channel 12）公布的民調發現，76%的以色列民眾希望內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）請辭，有64%民眾認為戰後應立即舉行大選。

值此之際，以色列各地示威正在蔓延，包括內唐亞胡家鄉塞沙里亞（Caesarea）也有示威，抗議人士昨天再次呼籲停火。

以色列本周末各地爆發示威，包括海法（Haifa）、埃拉特（Eilat）、俾什巴（Beersheba）及特拉維夫（Tel Aviv）等地。在特拉維夫市中心，有人質家屬睡在陸軍總部前。

除此之外，耶路撒冷（Jerusalem）昨天也有數百人聚集，包括內唐亞胡的官邸外，有在場示威者試圖衝破安全路障。

以色列巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治學講師葛林（Toby Greene）指出：「內唐亞胡和其執政聯盟的支持度早於10月7日前就已經疲弱，戰爭爆發後更是進一步下滑。」

23歲女子班阿米（Ella Ben-Ami）的父母也遭到綁架。她告訴美聯社，內唐亞胡必須要負責。

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