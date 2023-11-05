以哈衝突 以色列女模躺地裝死兩小時躲過屠殺

圖為10月7日遭哈瑪斯民兵攻擊的以色列「愛與和平」音樂節現場。(Getty Images)

這波以哈衝突已邁入近1個月，造成雙方至少約1萬1000人喪生。其中10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 對以色列 展開突襲那天，在以南和加薩 走廊邊界鄉間農田舉行的「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節 Supernova Festival ），共造成至少260人喪生。但英國每日郵報5日報導，當時1名27歲以色列女模躺在屍堆中達兩小時，未遭行凶的哈瑪斯民兵察覺，幸運躲過一劫。

這名女模叫馬札爾（Noam Mazal Ben-David），與男友尼曼（David Neman）當天一早約6時30分就到現場，該音樂節也是歡慶猶太教節日「住棚節」（Sukkot）的通宵舞會。之後哈瑪斯民兵闖入，朝人群開槍，還有火箭從空中落下。由於出口已遭民兵擋住，無法逃出，只能找地方躲。

過程中，馬札爾周圍有人尖叫、有人中彈，還有民兵引爆炸彈，包括她自己和尼曼。她最後乾脆閉上眼睛，等待死亡降臨，沒想到僥倖生還，可能是民兵以為她已中彈身亡。

事後馬札爾指稱，尼曼當時將她推到一個貨櫃內，叫她藏得愈深深好。她也是民兵離開後，在該貨櫃中奇蹟獲救的4名幸運兒之一。

截至美東時間5日上午，據以軍與加薩衛生部公布數字，自10月7日以來，已知以色列至少1400死、4629傷；加薩至少9488死、2萬4158傷。