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77歲日本前首相菅直人 宣布「不再競選眾議員」

中央社東京5日綜合外電報導
現年77歲的日本前首相菅直人(左)，考慮到年齡，宣布將不會參加下屆眾議院選舉。圖為2013年他訪問台灣，拜會時任新北市長朱立倫。(本報系資料照片)
現年77歲的日本前首相菅直人(左)，考慮到年齡，宣布將不會參加下屆眾議院選舉。圖為2013年他訪問台灣，拜會時任新北市長朱立倫。(本報系資料照片)

現年77歲的日本前首相菅直人，目前是立憲民主黨籍的眾議院議員，因為考慮到年齡，今天正式宣布將不會參加下屆眾議院選舉，稱希望給更年輕的人挑戰機會。

日本朝日新聞、TBS電視台報導，菅直人今天在東京召開記者會表示「我已經77歲，是經過自己及家人討論所做出的決定」。

儘管菅直人表明將不再參選眾議員，但否認退出政壇，稱「可能以某些方式參與政治」。

菅直人1980年加入社會民主聯盟，首次當選眾議院議員。1996年第一次成為日本政府閣員，擔任厚生省大臣，期間公開厚生省刻意隱瞞的文件，並代表政府道歉，讓日本社會為之震驚。

菅直人1996年與前民主黨籍首相鳩山由紀夫合作組成民主黨且出任該黨代表，並於2010年6月至2011年9月擔任日本首相。

他任職首相期間，日本發生東日本大地震（311大地震）導致福島第一核電廠發生核子事故。而他在311大地震發生後隔天視察福島第一核電廠，以及因應核子事故時招致外界批評等關係，2011年9月宣布下台。

他下台之後以眾議員的身分持續呼籲「擺脫核電」。

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