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紐時：以軍用2000磅炸彈襲擊賈巴利亞難民營 轟出2個12公尺大窟窿

編譯盧思綸 / 即時報導
紐時和軍事專家分析衛星影像指出，以軍當時空襲賈巴利亞使用至少2枚重達2000磅炸彈，造成2個寬約12公尺的撞擊坑。（美聯社）
紐時和軍事專家分析衛星影像指出，以軍當時空襲賈巴利亞使用至少2枚重達2000磅炸彈，造成2個寬約12公尺的撞擊坑。（美聯社）

紐約時報報導，加薩當地時間10月31日，以色列空襲北部人口稠密的賈巴利亞（Jabaliya）難民營，釀成至少27人喪生及數百人受傷。紐時和軍事專家分析衛星影像、照片和影片指出，以軍當時空襲使用至少2枚重達2000磅炸彈，造成2個寬約12公尺的撞擊坑。

對此以色列表示該空襲是瞄準地下碉堡的哈瑪斯指揮官、武裝分子和地道系統，同時拒絕回應當時使用的炸彈數量和武器種類。

以色列動用軍武庫中第2大武器並不罕見，這也是多數軍隊定期使用的最大體積炸彈，可用於瞄準地下基礎設施。

然而，大型炸彈投放在比如賈巴利亞的人口稠密區有比例原則的問題，換句話說，以軍的目標未必能合理化空襲造成的平民傷亡和環境破壞。

除此之外，軍事專家葛拉斯科（Marc Garlasco）表示，這些炸彈可能有幾毫秒的「引燃延遲時間」，也就是說，等到炸彈穿透地表或建築物後才拋射炸藥，使破壞力達到更深處。

不止如此，這類炸彈通常裝有「聯合直攻彈藥」（Joint Direct Attack Munitions）引導套件，如此一來就能從啞彈變成由GPS精準導引的武器。

這些炸彈通常配備稱為「聯合直接攻擊彈藥」的導引套件，將其從所謂的啞彈轉變為精確的 GPS 導引武器。

不過，葛拉斯科提到，單從影像難以判斷炸彈是否加裝用於穿透強化軍事設備的掩體破壞者核彈頭。

目前以色列唯一擁有比2000磅還大的炸彈重量介於4500到5000磅。

以色列 加薩 紐約時報

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