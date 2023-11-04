克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

德新社報導，克羅埃西亞外交部長拉德曼（Gordan Grlic Radman）日前出席歐盟 會議，向德國 外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）打招呼時冷不防親上她臉頰引發熱議，如今拉德曼正式致歉，卻依舊稱「不知道問題出在哪」。

當地時間2日，拉德曼出席歐盟會議，在大合照環節，貝爾伯克才就定位，一旁的拉德曼和她握手致意，下一秒冷不防親上她臉頰，貝爾伯克旋即閃躲，顯得不知所措。

事後影片在網路社群瘋傳，引發各界批評。

對此，拉德曼表示當下沒有察覺過分熱情的招呼可能令貝爾伯克感到尷尬，「如果有人覺得不妥，我在此致歉。」

儘管如此，拉德曼還是說，「我不懂問題出在哪裡，我們一向很溫暖地向對方問好，這就是外長之間友善的人際互動。」

德國圖片報（Bild）率先報導這段插曲，並指出貝爾伯克身邊的人表示她覺得這次突如其來的打招呼很怪。

拉德曼也遭到國內批評，指責他公開讓德國官員難堪，丟臉丟到國外。

克羅埃西亞前總理柯索（Jadranka Kosor）也在社群砲轟拉德曼，「強吻女性就是暴力不是嗎？」。

Gelebte feministische Außenpolitik!



Vielleicht hat sich Frau #Baerbock einfach zu lasziv verhalten mit ihrem Lächeln und das Paarungsverhalten von Gordan Grlic-Radman angeregt?

Dabei wollte er doch nur eine Außenministerin von innen erleben. So viele gibt ja nun mal auch nicht! pic.twitter.com/wR0bDoXdba — 🅳🅾🅲 🇩🇪 #StandWithGermany 🤡🌍 (@Doctor_Germany) November 3, 2023