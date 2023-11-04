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克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

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克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

編譯盧思綸 / 即時報導

德新社報導，克羅埃西亞外交部長拉德曼（Gordan Grlic Radman）日前出席歐盟會議，向德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）打招呼時冷不防親上她臉頰引發熱議，如今拉德曼正式致歉，卻依舊稱「不知道問題出在哪」。

當地時間2日，拉德曼出席歐盟會議，在大合照環節，貝爾伯克才就定位，一旁的拉德曼和她握手致意，下一秒冷不防親上她臉頰，貝爾伯克旋即閃躲，顯得不知所措。

事後影片在網路社群瘋傳，引發各界批評。

對此，拉德曼表示當下沒有察覺過分熱情的招呼可能令貝爾伯克感到尷尬，「如果有人覺得不妥，我在此致歉。」

儘管如此，拉德曼還是說，「我不懂問題出在哪裡，我們一向很溫暖地向對方問好，這就是外長之間友善的人際互動。」

德國圖片報（Bild）率先報導這段插曲，並指出貝爾伯克身邊的人表示她覺得這次突如其來的打招呼很怪。

拉德曼也遭到國內批評，指責他公開讓德國官員難堪，丟臉丟到國外。

克羅埃西亞前總理柯索（Jadranka Kosor）也在社群砲轟拉德曼，「強吻女性就是暴力不是嗎？」。

克羅埃西亞外交部長拉德曼向德國外長貝爾伯克打招呼時冷不防親上她臉頰引發熱議，如今...
克羅埃西亞外交部長拉德曼向德國外長貝爾伯克打招呼時冷不防親上她臉頰引發熱議，如今拉德曼正式致歉，卻依舊稱「不知道問題出在哪」。（Getty Images）

德國 歐盟

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