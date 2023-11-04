澳洲總理4日晚抵達上海 成7年來首位訪中的澳總理

澳洲總理艾班尼斯4日晚間降落在上海，展開為期四天訪問。（圖／取自微博@CGTN記者團）

澳洲 總理艾班尼斯4日晚間抵達上海，成為2016年4月時任澳洲總理滕博爾訪問中國後，時隔7年餘首位訪中的澳洲總理。

艾班尼斯4日下午在社交平台X貼出的受訪內容強調，這是澳洲總理2016年以來第一次訪問中國，中國是目前澳洲最大的貿易夥伴，這突出了雙方關係對澳洲的重要性。我們應該在可以合作的領域合作、對必須反對的事項堅定立場，藉以維護澳洲的國家安全與利益。此行他料將與中國國家主席習近平、中國總理李強 會面。

中國官媒CGTN在4日晚間指出艾班尼斯已抵達上海虹橋機場，開啟四天的訪問之旅，他將於11月5日出席第六屆中國國際進口博覽會。他在機場對記者們表示，「來到中國我很開心」，在被問到現在感覺如何時，他則回應「特別棒，很期待」。

澳媒ABC報導，艾班尼斯行前說這是澳洲對與中國的關係採取「耐心、審慎和深思熟慮的態度」的結果。澳方議程的首要任務將是遊說北京 方面放棄對澳洲葡萄酒徵收的貿易關稅，並效仿對大麥和煤炭等其他澳洲出口產品採取放寬的措施；澳洲華裔作家楊恆均被拘留的問題也將成為焦點。

中國外交部發言人汪文斌3日指出，此方恰逢澳洲前總理惠特蘭訪問中國50周年，「具有承前啟後、繼往開來的重要意義」。他指中國領導人將同艾班尼斯分別舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

汪文斌強調，中澳是全面戰略夥伴，共同利益廣泛，合作前景廣闊。「一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區和世界和平穩定」。中國願同澳方一道，以此訪為契機，本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神，「加強溝通，增進互信，擴大合作，深化友誼，推動兩國關係持續改善發展」。

中國駐澳洲大使肖千4日在人民日報撰文強調，「中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，兩國應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴」。他提到雙方建交以來，雙邊貿易額從不足1億美元躍升至2022年的2209億美元，「中國長期保持澳大利亞第一大交易夥伴、出口市場和進口來源地」。

中國官媒環球時報發表社評表示，希望接下來的中澳關係能徹底翻過極不愉快的一頁，把兩國「U型」回暖升溫的那一筆劃得更長，畫成一個大寫的「J型」。

南方網則引述廣東外語外貿大學國際關係研究院教授周方銀分析指，艾班尼斯政府改善與中國關係是一個逐步推進的過程，在此期間，中澳雙方都展現出耐心，並用善意回應對方的積極做法，逐步積累了一定的互信基礎，這次訪問是過去兩國努力成果的體現。