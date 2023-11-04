我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

尼泊爾強震上升至132死 山崩阻礙救援 民眾摸黑挖廢墟救人

編譯中心／即時報導
尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(美聯社)
尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(美聯社)

尼泊爾西部賈賈科特（Jajarkot）地區3日深夜強震，法新社4日引述官員說法報導，死亡人數增加到至少132人，上百人受傷，安全部隊趕赴協助救援。由於山路受阻，傷亡人數恐再攀升。

尼泊爾內政部發言人告訴法新社，受災最嚴重的兩個縣賈賈科特（Jajarkot）和魯孔（Rukum）各有92人和40人死亡。有關當局已統計這兩個縣還有上百人受傷。卡納里省（Karnali）警方發言人告訴法新社，安全部隊已出動協助救災行動。

尼泊爾國家地震中心稱此次地震規模達6.4，但德國地球科學研究中心（GFZ）後來下調至規模5.7，美國地質調查局（USGS）將其定為5.6。

BBC報導，地震發生後一小時內又發生了三次餘震，許多人因為擔心接續而來的地震和房屋受損而在戶外度過整個晚上。

當地媒體發布的影片顯示，多層磚房的外牆已破碎。社群媒體上的貼文顯示，民眾摸黑挖廢墟，從倒塌的建築物中救出倖存者。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在社交媒體X上發文，對地震中造成的生命和財產損失表示深切哀悼，已下令命令安全機構立即開展救援行動。但報導指出，地震引發的山崩導致道路阻塞，搜救行動受到阻礙。

這起地震是尼泊爾自2015年發生規模7.8地震以來，死傷最慘重的地震。當年有整座城鎮、百年寺廟與其他古蹟頓時成為斷垣殘壁，另有超過100萬棟房屋損毀，總共有近9000人罹難、超過2萬2000人受傷，造成約60億美元的經濟損失。

此次地震還影響到600公里外的印度新德里等城市，當地也感受到震感。X上的影片顯示，一些建築物內的人群被疏散，人們跑到街上。

官員仍無法與震央附近的山丘地區建立聯繫，他們擔憂昨天強震的死亡人數恐再攀升。這起地震的震央位於首都加德滿都以西約500公里處，連加德滿都也可感受到晃動。賈賈科特縣人口約有19萬人，村莊散落在偏遠山丘上。

賈賈科特縣官員夏瑪（Harish Chandra Sharma）在電話中告訴路透：「傷患人數可能增至數百人，死亡人數也可能攀升。」

夏瑪說：「許多房子都倒塌了，還有很多房屋出現裂縫。數以千計的居民在寒冷的空地度過整晚，他們的房子被震出裂縫，由於還有餘震，他們害怕到不敢回家。」

尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(新華社...
尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(新華社)
尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(路透)
尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(路透)

地震 社群媒體 古蹟

上一則

發射場亮燈 北韓擬再射軍事衛星？

下一則

曾開坦克救人質 以軍中校陣亡…地面戰喪命最高階軍官

延伸閱讀

尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人

尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人
尼泊爾西部強震新德里有感 房屋倒塌至少69死

尼泊爾西部強震新德里有感 房屋倒塌至少69死
德國地球科學研究中心：尼泊爾遭6.2強震襲擊

德國地球科學研究中心：尼泊爾遭6.2強震襲擊
灣區4.0有感地震 震央近舊金山機場 居民紛出門防餘震

灣區4.0有感地震 震央近舊金山機場 居民紛出門防餘震

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險