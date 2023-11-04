尼泊爾強震上升至132死 山崩阻礙救援 民眾摸黑挖廢墟救人

尼泊爾西部地區賈賈科特（Jajarkot）當地時間3日午夜發生強烈地震。(美聯社)

尼泊爾西部賈賈科特（Jajarkot）地區3日深夜強震，法新社4日引述官員說法報導，死亡人數增加到至少132人，上百人受傷，安全部隊趕赴協助救援。由於山路受阻，傷亡人數恐再攀升。

尼泊爾內政部發言人告訴法新社，受災最嚴重的兩個縣賈賈科特（Jajarkot）和魯孔（Rukum）各有92人和40人死亡。有關當局已統計這兩個縣還有上百人受傷。卡納里省（Karnali）警方發言人告訴法新社，安全部隊已出動協助救災行動。

尼泊爾國家地震 中心稱此次地震規模達6.4，但德國地球科學研究中心（GFZ）後來下調至規模5.7，美國地質調查局（USGS）將其定為5.6。

BBC報導，地震發生後一小時內又發生了三次餘震，許多人因為擔心接續而來的地震和房屋受損而在戶外度過整個晚上。

當地媒體發布的影片顯示，多層磚房的外牆已破碎。社群媒體 上的貼文顯示，民眾摸黑挖廢墟，從倒塌的建築物中救出倖存者。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在社交媒體X上發文，對地震中造成的生命和財產損失表示深切哀悼，已下令命令安全機構立即開展救援行動。但報導指出，地震引發的山崩導致道路阻塞，搜救行動受到阻礙。

這起地震是尼泊爾自2015年發生規模7.8地震以來，死傷最慘重的地震。當年有整座城鎮、百年寺廟與其他古蹟 頓時成為斷垣殘壁，另有超過100萬棟房屋損毀，總共有近9000人罹難、超過2萬2000人受傷，造成約60億美元的經濟損失。

此次地震還影響到600公里外的印度新德里等城市，當地也感受到震感。X上的影片顯示，一些建築物內的人群被疏散，人們跑到街上。

官員仍無法與震央附近的山丘地區建立聯繫，他們擔憂昨天強震的死亡人數恐再攀升。這起地震的震央位於首都加德滿都以西約500公里處，連加德滿都也可感受到晃動。賈賈科特縣人口約有19萬人，村莊散落在偏遠山丘上。

賈賈科特縣官員夏瑪（Harish Chandra Sharma）在電話中告訴路透：「傷患人數可能增至數百人，死亡人數也可能攀升。」