尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人
據尼泊爾國家地震中心消息，尼泊爾西部地區於當地時間3日23時47分發生規模6.4地震，震中位於賈賈科特（Jajarkot）地區。當地媒體援引警方消息稱，已有128人死亡。
據尼泊爾康提普爾（Kantipur）媒體集團報導，賈賈科特縣警方表示當地已有92人死亡，西魯孔縣（Rukum West）警方稱當地有36人死亡。西魯孔地區部分道路因山體滑坡而被阻斷，救援人員正在努力疏通道路。當地媒體「共和報」報導說，除128人喪生外，地震還造成141人受傷。
包括首都加德滿都（Kathmandu）在內的尼泊爾多個地區及印度新德里（New Delhi）、比哈爾邦（Bihar）等地都有明顯震感。
尼泊爾總理普拉查達（Prachanda）在社交媒體上發文，對賈賈科特地震造成的人員傷亡和財產損失表示悲痛，稱已指示安全機構著手展開救援工作。4日上午，政府將派遣相關衛生人員以及救援直升機進入災區。
這也是2015年4月之後，尼泊爾傷亡人數居前的一次地震。尼泊爾位於印度洋板塊和亞歐板塊的交界處，地震多發。2015年4月，尼泊爾發生規模8.1大地震，造成約9000人死亡。此後，小規模地震也時有發生。今年10月22日，尼泊爾中部塔丁縣（Dhading）接連發生地震，其中規模最高一次為6.1。
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