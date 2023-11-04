尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人

尼泊爾西部賈賈科特（Jajarkot）地區3日深夜發生規模6.4地震，圖為一輛摩托車和破碎的窗戶殘骸。(Getty Images)

據尼泊爾國家地震 中心消息，尼泊爾西部地區於當地時間3日23時47分發生規模6.4地震，震中位於賈賈科特（Jajarkot）地區。當地媒體援引警方消息稱，已有128人死亡。

據尼泊爾康提普爾（Kantipur）媒體集團報導，賈賈科特縣警方表示當地已有92人死亡，西魯孔縣（Rukum West）警方稱當地有36人死亡。西魯孔地區部分道路因山體滑坡而被阻斷，救援人員正在努力疏通道路。當地媒體「共和報」報導說，除128人喪生外，地震還造成141人受傷。

包括首都加德滿都（Kathmandu）在內的尼泊爾多個地區及印度 新德里（New Delhi）、比哈爾邦（Bihar）等地都有明顯震感。

尼泊爾總理普拉查達（Prachanda）在社交媒體上發文，對賈賈科特地震造成的人員傷亡和財產損失表示悲痛，稱已指示安全機構著手展開救援工作。4日上午，政府將派遣相關衛生人員以及救援直升機進入災區。