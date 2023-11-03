我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指大漲222點 創今年最佳單周走勢

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

泰國勞工遭哈瑪斯綁架 卡達斡旋：可能下一波獲釋

中央社曼谷3日專電
泰國民眾遭哈瑪斯綁架，外長班普里訪問卡達和埃及，尋求這些國家的協助。圖為班普里3日舉行記者會說明此行的內容。歐新社
泰國民眾遭哈瑪斯綁架，外長班普里訪問卡達和埃及，尋求這些國家的協助。圖為班普里3日舉行記者會說明此行的內容。歐新社

以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外長前往卡達和埃及尋求幫助。泰國外交部指出，卡達在區域中是重要的協調角色，卡達認為，泰國人可能會在哈瑪斯下一波釋放的人質中。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，死傷數字每天不斷上升。

根據泰國外交部統計，目前已有32名泰國人死亡、19人受傷和23人被綁架。泰國政府近日不斷安排撤僑班機讓在以色列的泰國人返國。

泰國副總理兼外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）10月31日和11月1日訪問卡達和埃及，並分別和卡達、埃及和伊朗的領導人或外長會面，希望尋求這些國家的幫助，讓被綁架的泰國人可以盡快獲釋。

班普里今天在外交部舉行記者會說明此行內容表示，就目前管道獲知的資訊，哈瑪斯相關的團體不只一個，因此可能需要好幾個談判管道，這3國都承諾會全力協助讓泰國人質獲釋，也希望泰國支持停火，因為以色列和哈瑪斯雙方越早停火，人質就會越早被釋放。

泰國外交部也發布新聞稿指出，卡達對以色列和哈瑪斯都有溝通管道，因此在區域中具有很重要的協調角色，卡達認為，在下一波哈瑪斯釋放的人質中，泰國人可能在第一批獲釋名單上；伊朗則承諾會再向哈瑪斯提起釋放泰國人的議題；埃及則承諾一旦泰國人獲釋，願意協助他們從拉法關卡（Rafah border crossing）離開。

泰國 哈瑪斯 以色列

上一則

以哈戰爭持續 耶路撒冷舊城觀光業崩潰居民憂生計

下一則

一片灰濛濛 印度首都空污接近爆表 學校與公家機關停班2天

延伸閱讀

以哈戰爭持續 耶路撒冷舊城觀光業崩潰居民憂生計

以哈戰爭持續 耶路撒冷舊城觀光業崩潰居民憂生計
哈瑪斯：以色列空襲加薩最大醫院附近 多人死亡

哈瑪斯：以色列空襲加薩最大醫院附近 多人死亡
跟哈瑪斯臨時停火？內唐亞胡：先把上月擄走的人質放了

跟哈瑪斯臨時停火？內唐亞胡：先把上月擄走的人質放了
以色列：將切斷與加薩所有聯繫 遣返巴勒斯坦勞工

以色列：將切斷與加薩所有聯繫 遣返巴勒斯坦勞工

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22

超人氣

更多 >
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
謝賢罕替劉家昌撕標籤 「是我搶了他的老婆」

謝賢罕替劉家昌撕標籤 「是我搶了他的老婆」
網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌
世說新聞╱4歲華童2患癌 母忍淚講述崩潰往事

世說新聞╱4歲華童2患癌 母忍淚講述崩潰往事