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以哈戰爭持續 耶路撒冷舊城觀光業崩潰居民憂生計

中央社耶路撒冷3日綜合外電報導
圖為10月底在耶路撒冷舊城聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）內的房屋全景。Getty Images
圖為10月底在耶路撒冷舊城聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）內的房屋全景。Getty Images

受到以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯持續交戰影響，耶路撒冷舊城區的觀光客被嚇跑，原應熱鬧的街道變得冷清到令人發毛，生計仰賴觀光業的當地居民頓失亟需的收入。

法新社報導，在戰爭已經打了接近4周後，環繞耶路撒冷各宗教聖地、宛如迷宮般狹窄曲折的商業街上，大多數店家仍然暫停營業，少數膽子夠大開門做生意的商家則依舊日復一日等不到觀光客上門。

48歲的阿提耶（Marwan Attieh）是家中第3代從事耶路撒冷導遊，也是一家紀念品店老闆。他說：「這裡已經不再有觀光業。我們有家庭，有孩子…沒有生意，沒有收入，沒有營收，沒辦法生活。如果你沒有錢，怎麼有辦法花錢？」

城牆包圍的舊城區位在以色列占領的東耶路撒冷，區內有基督教徒、猶太教徒和穆斯林視為最神聖的一些地點，因此數世紀以來吸引朝聖者和遊客前來。

但自從哈瑪斯（Hamas）的戰士10月7日自加薩地區（Gaza）闖入以色列攻擊、釀成以色列官方所稱的至少1400人死亡，並引發以色列對加薩密集轟炸後，耶路撒冷賺錢的觀光業便幾乎完全崩潰。

在大多數基督徒相信是耶穌被釘死在十字架上和埋葬地點建造的聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）內，如今大致空蕩無人，偶爾只見神父在巨穴般的大廳裡走動。

在耶路撒冷讀書的31歲義大利神學院男學生馬佐科（Pietro Mazzocco）表示：「以前這個地方真的很熱鬧，充滿向神禱告和訴說困難的人，整體而言信仰氣氛濃厚。現在卻如你所見一片空盪，完全沒人。」

24歲的法國男子拉契（Rachid）是少數經過一番功夫來到耶路撒冷舊城區的觀光客，他說自己不願取消行程，因為想親眼看看實際情況。

拉契本周稍早從以色列鄰國約旦走陸路入境，通關時經歷以色列當局冗長盤問。他告訴法新社：「感覺有點詭異，街上空無一人。」他還說自己入境後仍數度被以色列警察攔下。

不以為意的拉契表示：「兩方的人都會害怕。人們很敏感，他們不知道我是誰或我從哪裡來。」

以色列 觀光 加薩

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