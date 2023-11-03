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以色列：將切斷與加薩所有聯繫 遣返巴勒斯坦勞工

中央社耶路撒冷3日綜合外電報導
以色列政府3日將在以色列境內工作的巴勒斯坦勞工遣返回加薩走廊。歐新社
以色列政府3日將在以色列境內工作的巴勒斯坦勞工遣返回加薩走廊。歐新社

以色列大約4周前開始攻擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的目標，藉以回應哈瑪斯致命的跨境襲擊。以色列政府表示，將把在以國境內工作的加薩民眾，遣返至遭圍困的加薩走廊。

法新社報導，以色列戰時內閣昨天晚間透過聲明宣布：「以色列正中斷與加薩的所有聯繫。不會再有來自加薩的巴勒斯坦勞工。」

聲明還提到：「戰爭爆發當天在以色列的加薩勞工，會被送回到加薩。」但未具體說明有多少人將送回加薩走廊（Gaza Strip）。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）的衝突爆發之前，以國已發放工作許可給大約1萬8500位加薩民眾。

關於10月7日哈瑪斯襲擊發生時在以色列境內工作的加薩民眾人數資訊，「領土內政府活動協調局」沒有立即回覆法新社的置評請求。以色列官員指出，哈瑪斯武裝分子當時跨境襲擊以色列南部，造成至少1400人死亡。

由哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部門聲稱，襲擊發生後，以色列對加薩走廊展開猛烈轟炸，迄今已造成9000多人喪命，其中大多數都是平民。

加薩 以色列 哈瑪斯

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