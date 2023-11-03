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烏軍總司令坦言前線「僵局」 近期難有重大突破

中央社／基輔2日即時報導
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼認為，烏俄只能打成僵持，很可能沒法再深入或再打出漂亮的突破。(路透)
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼認為，烏俄只能打成僵持，很可能沒法再深入或再打出漂亮的突破。(路透)

烏克蘭6月初展開眾所矚目的大反攻以來，歷經數月激戰但前線幾無變動。烏軍最高指揮官終於坦承，如今和俄軍在前線形成僵局，近期也難有重大突破。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）在經濟學人（The Economist）雜誌1日刊出的訪談裡說：「我們現有的科技水準只能讓我們打成僵持，如同第一次世界大戰期間的情形。很可能沒法再深入或再打出漂亮的突破。」

紐約時報指出，雖然扎盧茲尼也說若能取得技術進步，實現空優並提高砲火效能，應可突破僵持，但這仍代表烏克蘭最高指揮官首次坦言反攻作戰陷僵局，不過俄軍也無力推進。

扎盧茲尼表示，俄烏雙方所擁有的當代技術和精準武器擋下彼此部隊突破對方防線，包括無人機的普遍應用及干擾無人機能力。他並說精進烏軍電戰能力也是能打破僵局的辦法。

扎盧茲尼說：「我們需要借助新的科技力量。」

自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，雙方交戰已超過20個月。西方援烏的武器不足以令烏軍反攻時打穿俄軍防線，眼下也看不出還有哪些武器可扭轉乾坤。西方盟國繼續援烏的意願也在消褪，連美國國內都出現共和黨人在眾議院杯葛後續援烏。

烏克蘭官員還擔心以色列與加薩巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）新一輪激戰，會同時吸走西方對俄烏戰場的注意力和武器供應。

烏克蘭去年秋天趁俄軍前線兵力單薄之際於東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區閃電反攻，收復大量失地並讓軍事分析圈驚艷。但扎盧茲尼在接受經濟學人的訪談裡拿出一份長達9頁的評估，稱戰爭現階段「正逐漸轉為彼此釘牢對方的陣地戰形式」，需找到「出路」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）今天表示戰況並非「僵持」，俄軍會在戰場持續推進施壓。西方以外的軍事觀察家們也認為，目前俄烏戰場上的主動權又回到俄軍手中。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聲稱烏軍在頓內茨克（Donetsk）東部前線的布格列達爾（Vuhledar）鎮附近擊退俄軍的新攻勢。

烏軍發言人施圖蓬（Oleksandr Shtupun）表示，俄軍在東部城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近重新集結、整補戰損，準備繼續包圍這座孤城。

俄軍聲稱在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近擊落9架烏克蘭無人機，指控烏方甘冒核災風險行事；核電廠自2022年3月初即淪入俄方手中。俄方另表示他們也分別在克里米亞擊落5架、黑海上空擊落1架烏克蘭無人機。

烏克蘭 加薩 澤倫斯基

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