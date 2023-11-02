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風暴夏蘭襲擊歐洲西北部釀2死 機場和列車暫停服務

中央社法國勒恩2日綜合外電報導
風暴「夏蘭」（Ciaran）2日挾帶強風暴雨襲擊歐洲西北部。圖為在法國西部洛梅納(Lomener)，一名男子在衝向堤防的巨浪前拍照。Getty Images
風暴「夏蘭」（Ciaran）2日挾帶強風暴雨襲擊歐洲西北部。圖為在法國西部洛梅納(Lomener)，一名男子在衝向堤防的巨浪前拍照。Getty Images

風暴「夏蘭」（Ciaran）今天挾帶強風暴雨襲擊歐洲西北部，造成法國北部一名卡車司機死亡，以及西班牙一名婦女喪生。多所學校宣布停課、機場和列車也傳出暫停服務。

隨著風暴夏蘭肆虐法國西北沿岸，強風將樹木連根拔起，約有120萬戶晚間停電。

綜合法新社和路透的報導，巴黎東北部的一棵路樹傾倒壓在一輛卡車上，造成一名卡車駕駛死亡。法國西北部菲尼斯泰爾省（Finistere）和不列塔尼大區（Brittany）當局呼籲民眾待在家裡，避免外出。

西班牙緊急救援單位表示，馬德里一名婦女遭傾倒的路樹壓死。另外，有3人受傷。

法國氣象局（Meteo France）在前稱推特（Twitter），目前易名為X的社群平台發文說：「不列塔尼的陣風尤為強烈，許多絕對紀錄已被打破。」

法國氣象局指出，在西北岸的普盧貢韋蘭（Plougonvelin）測得時速193公里的陣風；在不列塔尼的港口城市布勒斯特（Brest）則記錄到時速156公里的陣風。

英國南部康瓦爾（Cornwall）今天上午出現每小時135公里的強風掀起大浪拍打海岸，該地區數百所學校停課。

根據當地媒體報導，海峽群島（Channel Islands）的澤西島（Jersey）每小時高達164公里的陣風毀損房舍，迫使居民連夜疏散到旅館。

荷蘭也警告將出現每小時達100公里的強陣風，呼籲上班族避免通勤。歐洲重要交通樞紐之一的阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）有206個航班遭取消。

行駛於荷蘭、比利時、法國、德國和英國間的歐洲之星（Eurostar）則警告，交通「可能受阻」，建議旅客延後行程。國內鐵路和渡輪服務也受到影響。

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