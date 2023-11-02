巴基斯坦下最後通牒 16萬多阿富汗人大限前急逃

剛進入巴基斯坦邊界的阿富汗難民等待註冊分發。(Getty Images)

巴基斯坦政府10月4日要求170萬非法居留的阿富汗 人1日前自願離境，否則將予以逮捕遣返 後，官員今天表示，已經有16萬5000多阿富汗人逃離巴基斯坦。

法新社報導，隨著11月1日大限逼近，當中多數逃離者是在過去幾天趕到邊界，警方也開始在各地開設數十座收容中心，收容被捕的阿富汗人。

在巴基斯坦最忙碌的邊界關卡、開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的托克哈姆（Torkham）邊界關卡，官員一直忙到今天清晨，以消化多達2萬8000人、綿延7公里的人龍。

隨著警方展開搜索行動，邊界人潮已見緩解，但官員仍鼓勵沒有身分證明文件的阿富汗人自願離開。

當地警局副局長納希爾汗（Abdul Nasir Khan）告訴法新社：「因為大限的關係，大批非法居留阿富汗人抵達托克哈姆。人們還是可以自願回去，但今天只有1000人在邊界。」

最近數十年來，數以百萬計阿富汗人湧入巴基斯坦，逃離國內一連串的暴力衝突。塔利班（Taliban）2021年奪取政權、實施嚴格的伊斯蘭律法後，預估有60萬阿富汗人逃到巴基斯坦。

巴基斯坦政府表示，在國內攻擊案激增之際，遣返行動是為保護國家「福祉和安全」。巴基斯坦政府把攻擊案激增歸咎於來自阿富汗的激進分子。

分析家指出，巴基斯坦此舉可能是施壓戰略，意在迫使塔利班政府在安全議題上合作。

阿富汗駐巴基斯坦大使館 表示，此舉將進一步破壞雙方的關係。