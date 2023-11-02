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俄撤銷批准禁止核試條約 獲普亭簽署完成立法

中央社莫斯科2日綜合外電報導
普亭（Vladimir Putin）曾稱，他希望已簽署且批准此一條約的俄羅斯與美國立場一致。(美聯社)
普亭（Vladimir Putin）曾稱，他希望已簽署且批准此一條約的俄羅斯與美國立場一致。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天簽署法案，正式撤銷對「全面禁止核子試爆條約」的批准。他表示，此舉的目的是確保莫斯科與華府步調一致。

路透報導，俄羅斯當局表示，除非美國率先恢復核試爆，否則莫斯科不會跟進，並強調撤銷對「全面禁止核子試爆條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）的批准並未改變俄國的核態勢，也不會改變莫斯科分享核活動相關資訊的做法。

美國是這項1996年條約的簽署國，卻從未正式批准該條約。普亭（Vladimir Putin）曾稱，他希望已簽署且批准此一條約的俄羅斯與美國立場一致。

一些西方武器管制專家憂心，接下來俄羅斯恐朝進行核試的方向行動，以在烏克蘭戰爭持續之際帶來威嚇效果；俄國官員則試圖淡化上述揣測。

俄羅斯的部分安全專家和國會議員呼籲進行核試，以向西方示威。不過普亭10月5日表示，他還沒有準備好宣布是否恢復核試。

西方專家擔心，一旦俄國恢復核試，恐將開啟核武強國競相跟進的新時代。

蘇聯解體後，俄羅斯從未進行核試，上次核試是在1990年；美國上次核試則是在1992年。

俄國政府今天透過官方網站宣布普亭簽署法案的消息，且這項法律將立即生效。

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