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澳洲總理將訪中 駐澳代表：中國不是最值得信任夥伴

中央社2日雪梨專電
澳洲總理艾班尼斯4日將訪問中國，他認為中國並不是最值得信賴的夥伴。（美聯社）
澳洲總理艾班尼斯4日將訪問中國，他認為中國並不是最值得信賴的夥伴。（美聯社）

澳洲總理艾班尼斯4日將訪問中國。駐澳洲代表徐佑典呼籲艾班尼斯重申台海和平與穩定重要性，他也提醒，從台灣長期與中國交往經驗顯示，中國「不是最值得信任的夥伴」。

艾班尼斯（Anthony Albanese）將於4日至7日訪問中國。徐佑典接受「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）專訪，呼籲艾班尼斯重申台海和平與穩定重要性，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

徐佑典說，中共領袖已在利用經濟實力向各國傳遞政治訊息，「中華人民共和國總是喜歡把貿易當作武器來攻擊其他經濟體」。他說：「我們的經驗表明，有時與中國打交道非常危險。當然，你想和他們和平共處，但我會說，他們不是最值得信賴的夥伴。」

徐佑典也盼澳洲以經濟利益而非政治考量，來考慮台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請案，並基於雙方關鍵礦產互補性推動合作。

徐佑典表示，台灣不預期澳洲在中國侵台時提供軍事協助，但盼澳洲可提升區域穩定，如與台灣、日本、南韓及菲律賓分享情報。因為一旦台海發生衝突，所有商務活動及國際貨運都將受阻，這對任何一方都沒好處。

澳洲 華人 中共

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