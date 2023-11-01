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日相岸田文雄將訪菲國與大馬 聯手牽制中國意味濃

中央社／東京2日電
日本首相岸田文雄。（美聯社）
日本首相岸田文雄。（美聯社）

日本首相岸田文雄將於11月3日至5日訪問菲律賓及馬來西亞，分別跟菲國與大馬領袖會談。日媒指出，日本盼與這兩國在安全保障領域加強合作與對話，以牽制海洋行動擴大的中國。

日本朝日新聞報導，岸田文雄預計11月3日與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談，加強安保領域的合作與對話。關於菲律賓，日本擬首度適用今年4月創設的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）新框架，將海岸監視雷達等提供給菲律賓軍方使用。

這將是岸田文雄在2021年就任首相後，首度訪問菲律賓、馬來西亞。岸田文雄將於3日與菲律賓總統小馬可仕會談時，可望針對啟動日本自衛隊與菲律賓軍方之間「相互准入協定」（RAA）的協商一事達成共識。

如果日菲兩國簽訂RAA，菲律賓將成為繼與「準同盟國」澳洲、英國之後，第3個與日本簽訂RAA的國家。

菲律賓與中國因南海主權問題關係緊張。日本和菲律賓都是美國的同盟國，日本期待以這次的訪菲為契機，加強日美菲3國的關係，提升為如同日美韓這3國的關係。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，菲律賓地處海上交通航道的要衝，是日本在安全保障上的重要夥伴。

馬來西亞與中國之間也有領土問題，但也重視與中國的關係。岸田文雄預定5日與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）舉行會談，希望建立信賴關係，加強安全保障領域的交流與對話。

日本希望馬來西亞能協助維護、加強基於法治的自由開放國際秩序。

報導說，岸田文雄這次出訪，預定在菲律賓國會發表演說，說明東南亞外交的基本方針。此外，今年紀念日本與東南亞國家協會（ASEAN）友好合作50週年，12月將在東京舉行特別領袖會議。

日本 岸田文雄 東南亞

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