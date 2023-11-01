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紐約州眾議員鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

首批500名外籍人士可望逃出加薩

編譯高詣軒／即時報導
許多加薩走廊的巴勒斯坦人1日在拉法關卡等待入境埃及。歐新社
許多加薩走廊的巴勒斯坦人1日在拉法關卡等待入境埃及。歐新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列後，加薩走廊遭圍困，當地巴人無法經由南加薩和埃及之間的拉法關卡撤離，直到11月1日在卡達斡旋下，傳有超過500名外國、雙重國籍者和80多名傷者獲准通關。根據加薩邊境單位釋出的名單，可撤離人員包含一名台灣的非政府組織工作者。

該名單列出持有包括日本、奧地利、保加利亞、印尼、約旦、義大利、希臘、澳洲、捷克等國籍的巴勒斯坦人。

名單另列出非政府組織的工作人員名單，持有的護照來自台灣、西班牙、義大利、菲律賓、海地、德國、美國、日本、奧地利、墨西哥、法國、肯亞、奈及利亞、南非、亞美尼亞、烏干達、迦納、約旦、獅子山、烏克蘭、捷克、紐西蘭和澳洲等。

名單顯示持有台灣護照者有一人，隸屬國際非政府人道組織「無國界醫生」在西班牙與比利時的單位。

英國廣播公司（BBC）報導，至少20名巴勒斯坦傷病患、110名雙重國籍者已離開加薩。首波撤離者預計含88名巴勒斯坦傷者和約500名持外籍者。

BBC在拉法關卡的記者阿布洛夫先前指出，根據當局消息，加薩走廊內約有7,000人為雙重國籍。據他洽詢巴勒斯坦官員，88名重傷者將首先離開，接著是雙重國籍者，每天約會有500人獲准入境埃及，並未立即見到哈瑪斯的警力控制現場。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

加薩 巴勒斯坦 義大利

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