以色列國防軍：已對敘利亞軍事基礎設施發動空襲

圖為以色列北部邊境的以色列國防軍。(新華社)

以色列 軍隊今天宣布對敘利亞境內的軍事基礎設施發動空襲。外界愈來愈擔心，以國針對哈瑪斯 的戰爭可能引發更廣泛的地區衝突。

法新社報導，以國軍方宣布，「不久前，1架以色列國防軍（IDF）戰機攻擊了「敘利亞境內的軍事基礎設施」、「摧毀火箭彈發射器」，以回應此前從敘利亞這個地點發動針對以國領土的夜間攻擊。

以軍未說明更多細節，但據Kan News報導，攻擊發生在敘國南部城市德拉（Daraa）附近。

敘利亞國防部今天表示，以軍於凌晨1時35分左右（美東時間29日下午6時35分）「從以軍占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）發動攻擊，目標是我軍在德拉市郊的2個陣地，攻擊也造成一些實質損失」。

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列以德拉省的一個「砲兵營」為目標發動攻擊，以回應對方對戈蘭高地的轟擊。

總部位於英國、在敘利亞擁有龐大消息網絡的「敘利亞人權瞭望台組織」指出，與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有聯繫的敘利亞和巴勒斯坦組織正是從德拉地區發動火箭彈攻擊的幕後元凶。

外界愈來愈擔心以色列對哈瑪斯的戰爭造成的地區性影響。

自衝突爆發以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍已遭受一系列攻擊，伊朗 支持的黎巴嫩真主黨民兵和以色列軍隊之間的跨境交火也不斷增加。

昨晚，以國軍方宣布，他們正在打擊「黎巴嫩真主黨恐怖分子目標」，以回應對方的火箭彈攻擊。

根據法新社統計，以黎邊境的暴力事件已造成黎巴嫩方面至少62人死亡，其中47人是真主黨戰士，另有4名平民，其中包括1名路透社記者。以色列官員則通報至少4人喪生，包括1名平民。

聯合國旗下「國際移民組織」（International Organization for Migration, IOM）則稱，黎巴嫩已有近2萬9000人因衝突而流離失所。