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以哈戰爭延燒 俄羅斯印度駭客集團捲入對立衝突

中央社東京30日綜合外電報導
國際性駭客組織也介入以哈戰火，圖為示意圖，非文中當事人。(路透)
國際性駭客組織也介入以哈戰火，圖為示意圖，非文中當事人。(路透)

以色列和統治加薩走廊的伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭引發了數十個駭客團體的網路衝突。這種情況對關鍵基礎建設產生全球性的影響。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，自哈瑪斯10月7日對以色列發動突襲以來，親俄羅斯駭客組織Killnet和Anonymous Sudan也對以色列展開網路攻擊。這兩個駭客組織在俄烏戰爭中鎖定了烏克蘭和援烏國家展開攻擊。

其中一個遭鎖定目標是以色列空襲警報行動應用程式Red Alert。根據新加坡資安公司Group-IB，駭客集團AnonGhost利用應用程式的漏洞，發出將有核彈的錯誤警報。

報導中表示，伊朗的技術可能助了哈瑪斯的通訊一臂之力。美國資安公司Recorded Future於19日表示，它在與哈瑪斯使用的通訊應用程式相關的基礎設施中「觀察到可能與伊朗有關聯」。

與此同時，印度駭客團體Indian Cyber Force對哈瑪斯相關網站發動網攻，力挺以色列。部分反以色列駭客組織則展開報復，聲稱對印度政府網站發動攻擊。

還有一些團體呼籲對日本政府發動網攻，此舉反映了數位威脅的全球性。

根據印度網路情報公司FalconFeeds，目前親巴勒斯坦的駭客組織有90個，支持以色列的團體則有23個。而最受青睞的方法則是分散式阻斷服務攻擊（DDoS）。

根據美國科技公司Cloudflare，在10月8日和9日，以色列的網路流量和前一周相比增加近3倍。巴勒斯坦自治區的網路流量則是倍增。

以色列報紙「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）表示，該報網站遭網攻，連續多天無法進入。近百網站發生當機或內容遭竄改的情事。

部分網站限制存取以防止遭到網攻。以色列國營公用事業以色列電力公司（Israel Electric Corp）網站成了親哈瑪斯駭客鎖定的目標，無法從日本瀏覽網站。

以色列電力公司駐日代表說：「在以色列境內還可以瀏覽。似乎是海外地區不行。」

在中東地區，鎖定基礎建設的網路攻擊並非新鮮事。2020年4月，以色列水公用事業控制系統遭據信和伊朗有關聯的網路攻擊，儘管德黑蘭當局矢口否認。當年5月，伊朗的沙希德拉賈伊港（Shahid Rajaee Port）發生系統當機，據信是以色列發動報復性攻擊，以色列對此否認。

2010年左右，伊朗的核子發展設施遭電腦病毒Stuxnet破壞。根據美國退役將官卡特萊特（James Cartwright），Stuxnet由美國國安局和以色列共同開發。

日本電信電話公司（NTT）首席網路策略師松原實穗子（Mihoko Matsubara）指出：「衝突若升級，可能轉向大規模網攻，造成重要基礎建設長期停止運作，進而影響到國家的能力。」

由於以色列有許多資安和人工智慧的新創公司，因此以哈戰爭可能會對高科技產業帶來全球性影響。

以色列表示，當局已動員36萬後備軍人對抗哈瑪斯。松原指出：「不少後備軍人任職高科技產業，這將造成全球人才短缺問題惡化。」

以色列 駭客 哈瑪斯

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