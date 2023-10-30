被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

以色列 外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 （Hamas）7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。

有線電視新聞網（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在接受德國媒體訪問時也證實，已找到盧克的頭顱，哈瑪斯殘忍地將她的頭砍下。

Israel's president @Isaac_Herzog in our interview: „Only now we got the note that Shani Louk has been confirmed as murdered and dead. They found her skull which means these barbaric sadistic animals simply chopped off her head.“ pic.twitter.com/BKttGyS0TU — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 30, 2023

哈瑪斯7日突破加薩 （Gaza）和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

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現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。