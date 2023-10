被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

以色列 外交部今天表示,巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 (Hamas)7日在諾瓦音樂節(Nova Festival)綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克(Shani Louk)已證實死亡。

有線電視新聞網(CNN)報導,以色列外交部在社群媒體X發文表示:「我們要公布一項令人傷心的消息,擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮(盧克的名字)的遺體已被發現並確認身分。」

以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)在接受德國媒體訪問時也證實,已找到盧克的頭顱,哈瑪斯殘忍地將她的頭砍下。

Israel's president @Isaac_Herzog in our interview: „Only now we got the note that Shani Louk has been confirmed as murdered and dead. They found her skull which means these barbaric sadistic animals simply chopped off her head.“ pic.twitter.com/BKttGyS0TU