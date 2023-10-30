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被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

緬因州槍擊案發生前6周 國民兵就向警方提出警告

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

中央社倫敦30日綜合外電報導
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

以色列外交部今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日在諾瓦音樂節（Nova Festival）綁架的23歲德、以雙重國籍女子盧克（Shani Louk）已證實死亡。

有線電視新聞網（CNN）報導，以色列外交部在社群媒體X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的夏妮（盧克的名字）的遺體已被發現並確認身分。」

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在接受德國媒體訪問時也證實，已找到盧克的頭顱，哈瑪斯殘忍地將她的頭砍下。

哈瑪斯7日突破加薩（Gaza）和以色列之間的邊界展開突襲時，盧克正在以色列南部參加音樂節。

根據外交部聲明，盧克在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

➤➤➤母稱遭哈瑪斯擄走女刺青師還活著 求德國政府救人

現場影片顯示，武裝分子7日進行攻擊，從南北封鎖通往音樂節的道路，然後步行湧入這個廣闊的場地。他們從三面包圍人群，朝他們開槍，迫使他們越過田野向東逃亡。

根據以色列緊急救援機構Zaka，在諾瓦音樂節現場發現260多具遺體。根據CNN分析，死亡總數可能更高。

以色列 哈瑪斯 加薩

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