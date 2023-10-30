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以哈衝突後最大援助…33輛卡車進入加薩 出現盜闖貨櫃現象

編譯盧思綸 / 即時報導
33輛載有飲用水、食物和醫療器材的救援卡車29日從拉法關口進入加薩，這是以哈衝突爆發以來最大規模的援助車隊。(歐新社)
33輛載有飲用水、食物和醫療器材的救援卡車29日從拉法關口進入加薩，這是以哈衝突爆發以來最大規模的援助車隊。(歐新社)

美聯社報導，拉法關口發言人表示，當地時間29日，33輛載有飲用水、食物和醫療器材的救援卡車從埃及進入加薩走廊，這是以哈衝突爆發以來最大規模的援助車隊。

儘管如此，人道救援組織仍表示物資嚴重短缺，當地時間28日發生上千巴勒斯坦人盜闖救援貨櫃偷麵粉和基本衛生用品，說明當地秩序逐漸陷入混亂。

其發言人托瑪（Juliette Touma）談到，自從以色列切斷供應管道後，當地使用燃料吃緊，而救援貨櫃也沒有存放任何燃料。

以色列稱哈瑪斯會將燃料挪作軍事用途並在領地內存放大量燃料。目前無法核實此說法。

聯合國糧食計畫署（U.N. World Food Program）表示，目前每個貨櫃約存有80噸糧食，但是每天至少要40輛救援卡車才有可能解決食物短缺問題。

以色列國防部政府領土活動協調處（COGAT）官員戈倫（ Elad Goren ）並未說明放行多少救援物資的細節，但補充過去一周在加薩南部開通兩條供水線。目前尚無法核實消息。

隨著以色列展開地面入侵行動，以軍坦克和步兵大舉壓境，加薩衛生當局表示罹難者突破8,000人。

以色列 加薩 國防部

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