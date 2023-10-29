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以軍報復行動釀慘重傷亡 美支持立場引疑慮 拜登施壓人道救援加薩

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列連續3周空襲造成大量傷亡引發國際批評聲浪，現在表達堅定支持立場的美國不得不施壓以色列保護加薩人民，並要求立即增派人道救援。（美聯社）
以色列連續3周空襲造成大量傷亡引發國際批評聲浪，現在表達堅定支持立場的美國不得不施壓以色列保護加薩人民，並要求立即增派人道救援。（美聯社）

路透報導，以色列連續3周空襲加薩走廊，造成大量傷亡引發國際批評聲浪，現在表達堅定支持立場的美國不得不施壓以色列保護加薩人民，並要求立即增派人道救援。

美聯社援引加薩衛生當局表示，隨著內唐亞胡宣布進入「第二階段」，以色列坦克和步兵大舉入境，目前死亡人數已經突破8,000人，其中多為婦女和幼童，且罹難者數將持續攀升。

正因如此，拜登政府也面臨越來越大的壓力，不得不明確表態支持以色列不代表全面肯認以軍對加薩展開的所有行動。

白宮表示，總統拜登（Joe Biden）已在通話中向以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列應該在遵循國際人道法保障平民的前提下行使自衛權，且「強調立即增派人道救援因應加薩平民需求」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早接受有線電視新聞網（CNN）採訪表示，以色列有義務保護加薩的無辜百姓，而華府也向以色列提出許多關鍵問題，諸如人道救援、區分恐怖分子和平民以及對軍事行的看法等。

「我們認為，以色列政府和國防軍在採取軍事行動的過程，應該盡一切可能的方法區分哈瑪斯和平民。」

除此之外，蘇利文談到內唐亞胡有責任「約束」約旦河西岸的極端猶太裔定居者，「定居點極端分子暴力對待約旦河西岸的無辜百姓是完全不可接受的。」

以色列 加薩 拜登

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