我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

避免歐美分心 日本擬在G7外長會議確認牽制中國

中央社東京29日綜合外電報導
G7貿易部長在大阪舉辦兩日會議，日本外務大臣上川陽子(中)等人合影。(歐新社)
G7貿易部長在大阪舉辦兩日會議，日本外務大臣上川陽子(中)等人合影。(歐新社)

七大工業國集團（G7）外長會議11月7日及8日將在日本舉行，面對歐美各國強化參與中東情勢，日本政府有意在外長會議確認面對中國軍事威嚇的合作，避免歐美各國轉移關注力。

日本時事通信社報導，受到中東情勢惡化影響，預料這場G7外交部長會議上將花許多時間討論巴勒斯坦問題，而面對中國的軍事威嚇，日本政府作為G7在亞洲唯一成員國，將訴求印度太平洋地區的現狀，希望跟其他成員國確認合作。

日本外務大臣上川陽子10月27日在記者會談到G7外長會議時說，希望針對巴勒斯坦情勢進行深入討論，「也希望就烏克蘭及印度太平洋深化討論」。

前一次的G7外長會議9月在美國舉行，當時由剛上任外務大臣的上川擔任主席，在主席聲明中表明對中國在東海及南海動向的「憂慮」，並載明「強烈反對任何藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

面對11月將在東京召開的外長會議，基於中國在南海與東南亞各國間的對立，日本外務省希望「除了烏克蘭問題外，也能將中國問題作為討論重點」。

不過，隨著以巴衝突爆發，國際局勢突然發生劇烈變化，G7成員國除了日本外，各國因為有國民遭到綁架或下落不明而強化對中東情勢的參與。

因此，預料這次將在東京舉行的G7外長會議上，各國將對如何平息巴勒斯坦情勢及有關提供巴勒斯坦自治區加薩走廊（Gaza Strip）人道支援進行討論。

重視G7團結的日本也被迫對中東情勢進行因應，上川10月21日突然赴埃及出席有關巴勒斯坦情勢的國際會議，並預計11月2日起訪問以色列及約旦。

日本政府想避免一旦中東混亂情勢時間拉長，發生歐美各國將其關注力從印度太平洋轉移的事態。日本政府相關人士表示，由於這次G7外長會議在日本舉行，雖然中東也很重要，但展現勿忘印度太平洋的態度也很重要。

日本 G7 巴勒斯坦

上一則

印度再傳火車相撞 至少10死27傷

延伸閱讀

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民
英相蘇納克與法總統馬克宏通話 憂約旦河西岸局勢

英相蘇納克與法總統馬克宏通話 憂約旦河西岸局勢
以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命
在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例

在太空繁衍後代有望 日本成功培育老鼠胚胎 全球首例

熱門新聞

以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2