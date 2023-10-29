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印度再傳火車相撞 至少10死27傷

中央社布班尼斯瓦29日綜合外電報導
印度發生客運火車相撞意外，至少10人罹難、約27人受傷。(美聯社)
印度發生客運火車相撞意外，至少10人罹難、約27人受傷。(美聯社)

印度高階政府官員表示，東部安德拉省今天發生客運火車相撞意外，造成至少10人罹難、約27人受傷。

路透報導，鐵道部在聲明中表示，兩列火車其中之一的兩節車廂出軌，初步調查發現「人為錯誤」導致意外，肇事的維沙哈巴南－拉亞加達（Visakhapatnam-Rayagada）客運火車在安德拉省（Andhra Pradesh）阿拉曼達（Alamanda）和坎塔卡帕勒（Kantakapalle）「衝過號誌」。

事發地點附近維沙哈巴南縣的高階政府官員告訴路透，上述兩節車廂上當時有超過90人，其中27人受傷。

影片來源：YouTube India Today

高階鐵路官員指出，維沙哈巴南－拉亞加達客運火車因電車線斷裂而停止，遭到維沙哈巴南－帕拉薩（Visakhapatnam-Palasa）特快列車追撞，導致靜止列車車廂出軌。

安德拉省長雷賈剛（Y.S. Jagan Mohan Reddy）辦公室在聲明中指出，雷賈剛下令立即進行救援，並要求救護車從距離維濟亞訥格勒姆（Vizianagaram）最近的維沙哈巴南和阿納卡帕爾萊（Anakapalli）前往現場。

印度國鐵6月才發生20多年來最慘重事故，當時東部奧里薩省（Odisha）3列火車相撞，造成292人罹難。

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