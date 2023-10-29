英相蘇納克與法總統馬克宏通話 憂約旦河西岸局勢

圖為英相蘇納克(前)與法國總統馬克宏(後)在G20見面。(Getty Images)

以色列打擊巴勒斯坦 伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯 」（Hamas）的行動擴大，英國首相蘇納克今天與法國總統馬克宏通話，關切區域局勢恐進一步升高，特別是在約旦河西岸（West Bank）。

英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）與馬克宏（Emmanuel Macron）都強調，儘快將平民有迫切需求的飲水、糧食、燃料和醫藥用品等人道救援物資運抵加薩 （Gaza）地區，並讓受困當地的外國公民得以離境，是當務之急。雙方同意合作達成目標。

儘管區域情勢恐進一步惡化，蘇納克與馬克宏達成共識，不忽略區域長期未來、正視「兩國方案」需求。雙方強調，哈瑪斯不代表一般巴勒斯坦民眾，巴勒斯坦人民的正當願望也不應被哈瑪斯的野蠻行徑挫傷。

「兩國方案」指的是讓巴勒斯坦和以色列作為主權完整獨立國家並存，促成以巴共享和平、安全、平等與尊嚴。蘇納克近日表示，英國將與國際夥伴合作，為「兩國方案」注入新活力與創意，促成在加薩及約旦河西岸的巴勒斯坦土地獲有效治理，但絕不能讓哈瑪斯再度掌控加薩或其他巴勒斯坦地區。

加薩及約旦河西岸分別由哈瑪斯及巴勒斯坦自治政府控制。巴勒斯坦自治政府的實質治理能力過去幾年遭內、外多項因素削弱，包括內部腐敗、領導人缺乏對各派系的號召力、以色列右翼和極右翼聯合政府的刻意操弄等。

「哈瑪斯」7日自加薩突襲以色列，造成以國約1400人死亡，以及含外國公民在內超過200人遭挾持。

以方8日對「哈瑪斯」宣戰，對原有約230萬人口的加薩展開圍剿轟炸、斷電斷水斷糧斷燃料、並以防範遭哈瑪斯利用為由給國際援助進入加薩設下限制，同時要求100多萬加薩居民限期由北遷移至南部，期間卻未停止對加薩南部的轟炸，引發違反國際人道法、國際法與戰爭準則疑慮。

不過，哈瑪斯至今僅釋放零星人質，且遭控一向慣以平民為掩護，把平民當「人肉盾牌」、利用平民傷亡博取國際同情。哈瑪斯衛生部稱，自與以色列爆發新一波衝突以來，加薩死亡人數已超過8000人，其中逾半數為孩童。

儘管英國官方至今仍堅持以色列有權在「符合國際人道法和國際法」的前提下行使自我防衛、恐怖主義不應被容忍，英國社會與政壇要求官方呼籲衝突各方「停火」的聲浪有擴大趨勢。不過，目前英國官方僅支持「人道暫停」（humanitarian pauses），以緩解區域內的人道災難。

另一方面，即便宣告「停火」，如何確保各方遵守協議，也是難題。

此外，伊朗長期在黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門等區域內國家支持反以組織，相關國家近日也陸續傳出攻擊以色列或美國駐軍的事件。戰火是否進一步蔓延、各方有心人士是否將藉故或藉機擴大戰線，伊朗、近日邀請哈瑪斯訪問的俄羅斯，動向尤其值得關注。