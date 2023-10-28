我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

馬斯克出手 SpaceX將開通加薩星鏈服務

哈薩克礦場失火釀32死 總統下令接管出事公司

中央社加拉甘達28日綜合外電報導
哈薩克今天表示，阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司旗下一座礦場發生火災，造成32人死亡。圖為礦工家人等候消息。（Getty Images）
哈薩克今天表示，阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司旗下一座礦場發生火災，造成32人死亡。圖為礦工家人等候消息。（Getty Images）

哈薩克今天表示，阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司旗下一座礦場發生火災，造成32人死亡，目前仍有逾12人失蹤。這是哈薩克多年來最嚴重的災難。

總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示，總部位於盧森堡的阿塞洛米塔爾集團是「我國歷史上最糟糕」的公司，並下令接管該集團的哈薩克分公司。

阿塞洛米塔爾集團過去在哈薩克就有發生致命災難的紀錄，並經常遭控不遵守安全和環境法規。

這場火災是蘇聯解體、哈薩克獨立後最致命的火災之一。2個月前，阿塞洛米塔爾集團的另一座礦場才發生爆炸，導致5名礦工喪生。

緊急情況部在聲明中表示：「截至下午4時，柯斯登柯（Kostenko）礦場已發現32具屍體，仍持續找尋其他14名失蹤礦工。」

托卡葉夫宣布明天為全國哀悼日。

托卡葉夫譴責阿塞洛米塔爾集團的安全紀錄，並下令接管這些礦場。

托卡葉夫說：「從公司與政府合作的角度來看，這家公司是我國歷史上最糟糕的公司。」

他要求曾任職於阿塞洛米塔爾集團的加拉甘達州（Karaganda）副州長巴辛（Vadim Basin）領導哈薩克分公司。

目前尚未公布事故原因，托卡葉夫表示將成立調查委員會。

哈薩克

上一則

踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

延伸閱讀

重大工安意外 哈薩克礦坑火災32死、14失蹤 疑似甲烷起火

重大工安意外 哈薩克礦坑火災32死、14失蹤 疑似甲烷起火
哈薩克中部礦場失火 至少25死21人下落不明

哈薩克中部礦場失火 至少25死21人下落不明
冷眼集／柯文哲態度反覆 再拖恐變「藍白戰」

冷眼集／柯文哲態度反覆 再拖恐變「藍白戰」
灣區周末強風乾燥 氣象局發火災紅旗警告

灣區周末強風乾燥 氣象局發火災紅旗警告

熱門新聞

以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
義大利一位75歲的老母親把兩個40多歲的兒子告上法院，原因是他們拒絕放棄舒適的老家生活搬出去住，法官近日也裁准了驅逐令。示意圖。（路透 / Alamy）

40多歲還待在家混吃等死 75歲老母厭倦撫養2兒子 法官助趕出家門

2023-10-27 05:00
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中
緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥