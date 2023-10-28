哈薩克礦場失火釀32死 總統下令接管出事公司

哈薩克今天表示，阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司旗下一座礦場發生火災，造成32人死亡。圖為礦工家人等候消息。（Getty Images）

哈薩克 今天表示，阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）哈薩克分公司旗下一座礦場發生火災，造成32人死亡，目前仍有逾12人失蹤。這是哈薩克多年來最嚴重的災難。

總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）表示，總部位於盧森堡的阿塞洛米塔爾集團是「我國歷史上最糟糕」的公司，並下令接管該集團的哈薩克分公司。

阿塞洛米塔爾集團過去在哈薩克就有發生致命災難的紀錄，並經常遭控不遵守安全和環境法規。

這場火災是蘇聯解體、哈薩克獨立後最致命的火災之一。2個月前，阿塞洛米塔爾集團的另一座礦場才發生爆炸，導致5名礦工喪生。

緊急情況部在聲明中表示：「截至下午4時，柯斯登柯（Kostenko）礦場已發現32具屍體，仍持續找尋其他14名失蹤礦工。」

托卡葉夫宣布明天為全國哀悼日。

托卡葉夫譴責阿塞洛米塔爾集團的安全紀錄，並下令接管這些礦場。

托卡葉夫說：「從公司與政府合作的角度來看，這家公司是我國歷史上最糟糕的公司。」

他要求曾任職於阿塞洛米塔爾集團的加拉甘達州（Karaganda）副州長巴辛（Vadim Basin）領導哈薩克分公司。

目前尚未公布事故原因，托卡葉夫表示將成立調查委員會。