以軍擴大進攻加薩、打擊哈瑪斯地道 美籲精準打擊

以軍部隊在以色列南部邊境城鎮史德洛特（Sderot）道路上巡邏，攝於28日。歐新社

以軍27日表示，其地面部隊正擴大在加薩 走廊的作戰行動，空中部隊也大舉打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的基礎設施。以色列 防長葛朗特矢言，將摧毀哈瑪斯的加薩地道網。以軍空襲幾乎使加薩內外的通訊，醫療及援助斷絕。哈瑪斯聲稱將全力抵抗，美國則呼籲以色列三思其全面入侵加薩計畫，改採「外科手術式」精準打擊。

以軍發言人哈加里和戴納爾27日說，其部分部隊已越界進加薩行動，但不願表明大規模的地面戰是否已正式開打。以軍戰機徹夜攻擊達150處地下目標，據稱還擊殺哈瑪斯空中攻擊行動首腦拉卡巴。已在北加薩的以軍部隊包括步兵、砲兵、裝甲兵及工兵。

葛朗特27日提到，在地面入侵並消滅哈瑪斯前，藉由空襲打擊哈瑪斯防禦的作戰已近乎完成，下階段作戰將包括摧毀哈瑪斯近20年來構築的地道網，這也是以色列整體國安目標的一環，但作戰過程恐危險又曠日費時。

路透日前引述安全事務消息人士報導，哈瑪斯恐利用近500公里長、深80公尺的地道網埋伏襲擊以軍地面部隊。

哈瑪斯28日則聲明，旗下的卡薩姆旅與所有巴勒斯坦抵抗部隊準備好全力迎擊。

以軍27日晚間後的猛烈轟炸已癱瘓加薩網路和電話等通訊，使200多萬加薩居民難以彼此或與外界聯絡。聯合國人道事務協調員哈斯汀在社群媒體X寫道，加薩的醫院和援助行動難以運作。人權團體「人權觀察」抨擊，通訊遭切斷恐掩蓋以軍可能的大規模暴行。

華盛頓郵報27日引述5位知情美國官員報導，拜登政府正力勸以方重新檢視其大型地面攻勢計畫，改以空襲和特種部隊執行精準打擊，鎖定哈瑪斯高價值的目標及基建。這將更有利釋放人質的談判和運送人道援助物資，也可減少雙方傷亡。

美聯社和土耳其安納杜魯新聞社引述加薩衛生部及以色列當局報導，自7日這波以巴衝突爆發以來，加薩巴人已7703死、1萬9,734傷；以色列人至少1400死、5,431傷。