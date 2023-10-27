聯合國辦事處外擺222張空椅 聲援遭哈瑪斯綁架人質

示威人士26日在瑞士日內瓦的聯合國辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世人關注遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯從以色列綁架的人質。路透

示威人士今天在瑞士日內瓦的聯合國 （UN）辦事處外擺設200多張空椅和空嬰兒車，以吸引世人關注遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 從以色列 綁架的人質，並呼籲釋放他們。

根據以色列說法，哈瑪斯（Hamas）的槍手7日突襲以色列南部後，造成1400多人死亡，並有220多名人質被帶走。

路透報導，這場示威行動的協辦人、日內瓦居民德雷富斯（Michel Dreyfus）表示：「我們擺了222張空椅，呼應仍有222名人質是被哈瑪斯從他們床上、他們家中擄走。」

「他們是一般家庭，有嬰兒、3個月大的嬰兒，有80歲的祖母，全家人都被綁架，如今他們消失在加薩（Gaza），任由哈瑪斯擺布。」

德雷富斯說，這場行動目的是要敦促聯合國和紅十字會（Red Cross）「採取必要行動，好讓這些人可以返家」。

人質的親屬上週來到日內瓦與官員會面，包括紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）的主管，以敦促讓人質獲釋。