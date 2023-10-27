梨泰院事件將滿周年 倖存者心有餘悸靠寫作療傷

韓國梨泰院踩踏事件將滿周年。（歐新社）

韓國梨泰院 踩踏事件將滿周年，有倖存者回憶說「我無法呼吸」，她雖逃過一劫，但受心理創傷所苦，後來靠寫作療癒身心將自身經驗寫成書，盼持續以文字保存大家對罹難者的記憶。

去年10月29日在夜店雲集的首爾梨泰院地區，數萬名年輕民眾湧入狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫 限制的萬聖節 ，不料卻發生嚴重踩踏事故，造成159人死亡。韓國警方指出，準備不足和應對處置不當是主要肇事原因。

梨泰院踩踏事件將滿周年之際，法新社今天報導，33歲的倖存者金祚龍（Kim Cho-long，音譯）受訪表示，自己多年來都會去梨泰院參加萬聖節派對，但從沒看過去年那樣多的人潮。

當時人潮多到她很快就被絆倒，甚至一度無法呼吸，直到朋友看到她，趕緊把她從人潮中拉出來，再到鄰近酒吧避難。

金祚龍回憶說道：「我當時被困在人潮裡，還被前後推擠。」她也將自身經驗寫成書，書名為「我是災難倖存者嗎？」（Am I a Disaster Survivor？，暫譯）

她提到，當時跟朋友躲在鄰近的酒吧，混亂場面持續了數小時之久。她不清楚發生什麼事，甚至也不知道自己原來離死亡這麼近。

金祚龍後來走到梨泰院街上，看到許多人躺在街道接受心肺復甦術（CPR），「救護車到處亂停，好多人被載走，但儘管如此，當時我根本沒想到那些人都死了」。

飽受驚嚇的她，走了好幾個小時，終於回到家，「我連續2天無法闔眼睡覺，好像著魔一樣，我無法關掉電視新聞，吃不下也睡不著，只喝得下水，然後一直看新聞」。

身為作家的金祚龍一直深受倖存者的愧疚感所苦，諮商師後來建議她，把情緒感受寫下來可能有助於消化自己所經歷的一切。

對她而言，「所有生活在韓國的公民都是梨泰院災難的倖存者」。她希望這本書能翻譯成英文版，並計劃持續書寫有關梨泰院事件的內容，期盼大家對所有罹難者的記憶能長存。

還有許多倖存者至今仍心有餘悸。美國有線電視新聞網（CNN）報導，22歲的海珉儀（Hye Minyi，音譯）去年跟親戚到梨泰院的街頭酒吧，當時的情景如今仍歷歷在目。她說道：「我還是幾乎每天都做惡夢。」

另一名李姓倖存者向CNN表示，事發後她再也沒去過梨泰院，也試著避開所有跟萬聖節有關的事物，「今年的萬聖節不只是我，對很多人來說，都是很痛苦的日子」。

韓國官員表示，已針對首爾至少14個可能出現歡慶萬聖節大批人潮的地區，強化人潮管制、安全措施及現場巡邏。