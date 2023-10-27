指控當以色列間諜 卡達判8名印度人死刑

印度8名退役海軍軍官在卡達被控從事間諜活動，26日被判處死刑。圖為卡達首都杜哈。（美聯社）

印度 8名退役海軍軍官在卡達被控從事間諜 活動，26日被判處死刑。印度外交部發布聲明表示，對判決深感震驚，將與卡達商討此案的判決細節。

印度媒體報導，這8名男子是印度退役海軍官兵，去年8月在卡達被拘留時任職私人顧問公司，為卡達政府購買潛艦提供諮詢。

一名了解此案的消息人士向金融時報證實，這8名印度人被指控為以色列 從事間諜活動，他們將能夠對判決提出上訴。

根據世界反死刑聯盟稱，卡達最後一次執行死刑是2020年。以色列尚未回應置評要求。

印度外交部在聲明中稱，當局正在與家屬和法律團隊保持聯繫。當局高度重視此案，將繼續提供一切領事和法律援助，及與卡達當局溝通。

包括外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）等官員稍早曾表示，針對這8名人指控的具體性質「不完全清楚」。

卡達政府拒絕發表評論，但指該8人受審期間，印度獲得領事探訪權。目前，印度有超過80萬名公民在卡達生活和工作。

卡達與以色列沒有正式外交關係，但一直在協調以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的人質談判，以釋放哈瑪斯10月7日突襲以色列時抓獲的200多名平民，目前有4名人質獲釋。