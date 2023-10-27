埃及近以色列小鎮遭飛彈擊中 醫療設施受損6傷

埃及度假勝地塔巴鎮26日遭到一枚飛彈擊中，造成六人受傷。（取材自X平台）

埃及開羅新聞報導，一枚飛彈今天凌晨擊中以色列 邊界附近的埃及紅海度假城鎮塔巴鎮的一處醫療設施，造成6人受傷。以色列軍隊表示已知悉那個地區發生安全事件。

開羅新聞（Al Qahera News）引述消息人士說法報導，塔巴鎮（Taba）爆炸事件與以色列和加薩 地區哈瑪斯 （Hamas）武裝分子正在進行的戰鬥有關。

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1717707672382787989

以色列本周表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯聲稱發射的一枚火箭，擊中以色列邊界城鎮埃拉特（Eilat）的外圍地區。埃拉特位於以埃邊界的另一邊。

塔巴鎮目擊者通報，聽到當地傳出爆炸聲響，並看到大量煙塵直竄天際。

開羅新聞報導，這枚飛彈擊中塔巴鎮一處救護設施，以及塔巴醫院（Taba Hospital）管理的一棟住宅大樓。

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1717718106540257776

路透無法立即證實這些報導。

以色列軍方表示知悉那個地區發生安全事件，稱這起事件是在「我們邊界外圍地區」發生。

塔巴是紅海度假城鎮，廣受觀光客歡迎，座落在以色列紅海港口城市埃拉特對面，距加薩350多公里。