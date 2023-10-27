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埃及近以色列小鎮遭飛彈擊中 醫療設施受損6傷

中央社／開羅-耶路撒冷26日綜合外電報導
埃及度假勝地塔巴鎮26日遭到一枚飛彈擊中，造成六人受傷。（取材自X平台）
埃及度假勝地塔巴鎮26日遭到一枚飛彈擊中，造成六人受傷。（取材自X平台）

埃及開羅新聞報導，一枚飛彈今天凌晨擊中以色列邊界附近的埃及紅海度假城鎮塔巴鎮的一處醫療設施，造成6人受傷。以色列軍隊表示已知悉那個地區發生安全事件。

開羅新聞（Al Qahera News）引述消息人士說法報導，塔巴鎮（Taba）爆炸事件與以色列和加薩地區哈瑪斯（Hamas）武裝分子正在進行的戰鬥有關。

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1717707672382787989

以色列本周表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯聲稱發射的一枚火箭，擊中以色列邊界城鎮埃拉特（Eilat）的外圍地區。埃拉特位於以埃邊界的另一邊。

塔巴鎮目擊者通報，聽到當地傳出爆炸聲響，並看到大量煙塵直竄天際。

開羅新聞報導，這枚飛彈擊中塔巴鎮一處救護設施，以及塔巴醫院（Taba Hospital）管理的一棟住宅大樓。

https://twitter.com/MarioNawfal/status/1717718106540257776

路透無法立即證實這些報導。

以色列軍方表示知悉那個地區發生安全事件，稱這起事件是在「我們邊界外圍地區」發生。

塔巴是紅海度假城鎮，廣受觀光客歡迎，座落在以色列紅海港口城市埃拉特對面，距加薩350多公里。

以色列 加薩 哈瑪斯

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