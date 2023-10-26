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以色列展示哈瑪斯攻擊武器 稱含伊朗北韓軍火

中央社／耶路撒冷26日綜合外電報導
以色列軍方26日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日發動攻擊使用的武器，部分是由伊朗或北韓製造。圖為以色列軍方展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器。（Getty Images）
以色列軍方26日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日發動攻擊使用的武器，部分是由伊朗或北韓製造。圖為以色列軍方展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器。（Getty Images）

以色列軍方今天表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日發動攻擊使用的武器，部分是由伊朗或北韓製造。

法新社報導，以色列軍方在正式的媒體參觀活動中，展示他們在哈瑪斯攻擊以色列南部社區後尋獲的大批武器，包括各式地雷、火箭推進榴彈和自製無人機等。

他們表示，這些軍火當中，包含伊朗製迫擊砲彈和北韓火箭推進榴彈。

以色列一名協助監督遇襲地區彈藥清理作業的軍事官員說：「我認為約有5%到10%的武器是伊朗製。」

這名不具名官員還說：「另有10%是北韓的，其他則是在加薩走廊（Gaza Strip）境內製造。」

哈瑪斯據信靠著龐大的走私網絡，將武器帶進遭圍困的加薩走廊。哈瑪斯也自製彈藥，當中包括多次向以色列城市發射的火箭。

上述官員說：「我認為最令人吃驚的，是他們帶進以色列的武器數量。」

在以色列南部，部隊已接管了許多在7日被襲擊的社區，包括霍利特（Holit）。法新社今天在這個小型集體農場（Kibbutz）看到一名士兵持槍指向加薩。

根據依循猶太人傳統收屍的慈善機構「札卡」（Zaka）一名志工說法，在距離埃及邊界不遠的霍利特，可以看到燒焦的房舍和彈孔，當地至少有10人遭哈瑪斯武裝分子殺害。

根據官方統計，哈瑪斯7日發動以色列史上最嚴重的攻擊，大批槍手從加薩湧入以色列，殺害超過1400人，死者大多為平民，而且還綁走224人。

以色列隨後連日空襲報復，哈瑪斯治下的加薩衛生部說，以軍攻擊造成7000多人喪命，當中大多為平民。若集結在邊境的以色列部隊進入加薩走廊，預料死亡人數將大幅攀升。

以色列 哈瑪斯 加薩

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