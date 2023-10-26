半島電視台記者工作接噩耗 妻、兒女及孫子死於以軍空襲

半島電視台加薩走廊特派記者達杜赫（中）26日參加妻兒的喪禮。（路透）

卡達半島電視台的加薩 走廊首席特派記者達杜赫（Wael al-Dahdouh）正在進行現場直播時，收到了可怕的噩耗：他的妻子、15歲兒子跟7歲女兒25日死於以色列 空襲，18個月大的孫子也在兩小時後宣告死亡。

Politico、衛報與BBC報導，達杜赫今年53歲，擔任半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任。從半島電視台英語頻道的畫面可見，仍穿著記者用防彈背心的達杜赫趕到阿克薩醫院，到太平間凝望著死去兒子的遺體，悲傷地跪了下來，「他們用我們的孩子報復我們嗎？」

The family of Al Jazeera’s Gaza bureau chief Wael Dahdouh has been killed in an Israeli attack at the Al Nuseirat Camp in central Gaza, where they had forcibly evacuated to shelter from Israeli bombardments ⤵️ pic.twitter.com/ya64Lgunbp — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2023

在以色列警告加薩北部的民眾立刻離開後，達杜赫跟家人一起逃到加薩中部的努賽拉特難民營（Nuseirat），住在裡面的一間房子。以軍曾鼓勵民眾前往該處以保持安全，但達杜赫的家人仍因以軍空襲喪命。他還有其他家人據報被埋在廢墟下，有些人活了下來。

走出醫院時，達杜赫告訴採訪他的同事，「事情很清楚，這是一系列瞄準兒童、婦女和平民的針對性攻擊，我才從雅爾穆克（Yarmouk）報導了此類攻擊，以色列的襲擊瞄準了許多地區，包括努賽拉特」。

達杜赫接著用苦澀的口吻說，「我們早就懷疑，以色列占領當局不會放過人們，不懲罰他們。可悲的是，這就是所發生的一切。這是占領軍說過的『安全』區域」。

以色列國防軍證實，曾在達赫杜家人遇害的區域發動了瞄準哈瑪斯 的襲擊。當BBC就以軍空襲加薩造成記者與家人等平民遇害時，以軍發言人勒納表示，「任何生命損失都是悲劇」。