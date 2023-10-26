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半島電視台記者工作接噩耗 妻、兒女及孫子死於以軍空襲

編譯周辰陽／即時報導
半島電視台加薩走廊特派記者達杜赫（中）26日參加妻兒的喪禮。（路透）
半島電視台加薩走廊特派記者達杜赫（中）26日參加妻兒的喪禮。（路透）

卡達半島電視台的加薩走廊首席特派記者達杜赫（Wael al-Dahdouh）正在進行現場直播時，收到了可怕的噩耗：他的妻子、15歲兒子跟7歲女兒25日死於以色列空襲，18個月大的孫子也在兩小時後宣告死亡。

Politico、衛報與BBC報導，達杜赫今年53歲，擔任半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任。從半島電視台英語頻道的畫面可見，仍穿著記者用防彈背心的達杜赫趕到阿克薩醫院，到太平間凝望著死去兒子的遺體，悲傷地跪了下來，「他們用我們的孩子報復我們嗎？」

在以色列警告加薩北部的民眾立刻離開後，達杜赫跟家人一起逃到加薩中部的努賽拉特難民營（Nuseirat），住在裡面的一間房子。以軍曾鼓勵民眾前往該處以保持安全，但達杜赫的家人仍因以軍空襲喪命。他還有其他家人據報被埋在廢墟下，有些人活了下來。

走出醫院時，達杜赫告訴採訪他的同事，「事情很清楚，這是一系列瞄準兒童、婦女和平民的針對性攻擊，我才從雅爾穆克（Yarmouk）報導了此類攻擊，以色列的襲擊瞄準了許多地區，包括努賽拉特」。

達杜赫接著用苦澀的口吻說，「我們早就懷疑，以色列占領當局不會放過人們，不懲罰他們。可悲的是，這就是所發生的一切。這是占領軍說過的『安全』區域」。

以色列國防軍證實，曾在達赫杜家人遇害的區域發動了瞄準哈瑪斯的襲擊。當BBC就以軍空襲加薩造成記者與家人等平民遇害時，以軍發言人勒納表示，「任何生命損失都是悲劇」。

加薩 以色列 哈瑪斯

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