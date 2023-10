半島電視台記者工作接噩耗 妻、兒女及孫子死於以軍空襲

卡達半島電視台的加薩 走廊首席特派記者達杜赫(Wael al-Dahdouh)正在進行現場直播時,收到了可怕的噩耗:他的妻子、15歲兒子跟7歲女兒25日死於以色列 空襲,18個月大的孫子也在兩小時後宣告死亡。

Politico、衛報與BBC報導,達杜赫今年53歲,擔任半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任。從半島電視台英語頻道的畫面可見,仍穿著記者用防彈背心的達杜赫趕到阿克薩醫院,到太平間凝望著死去兒子的遺體,悲傷地跪了下來,「他們用我們的孩子報復我們嗎?」

The family of Al Jazeera’s Gaza bureau chief Wael Dahdouh has been killed in an Israeli attack at the Al Nuseirat Camp in central Gaza, where they had forcibly evacuated to shelter from Israeli bombardments ⤵️ pic.twitter.com/ya64Lgunbp