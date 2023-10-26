以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰
以色列時報報導，以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對巴勒斯坦的加薩走廊北部進行「針對性攻擊」。
以色列國防軍說，其部隊襲擊許多恐怖分子、基礎設施和反戰車飛彈發射基地。稱此次攻擊是邊境地區為「戰爭下一階段」做準備，也就是全面地面進攻，並補充說發動攻擊後士兵們已離開當地，返回以色列領土。
報導指出，這次襲擊是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，以軍對加薩最大規模的入侵行動。
כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023
במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.
הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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