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以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

編譯徐榆涵／即時報導
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列時報報導，以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對巴勒斯坦加薩走廊北部進行「針對性攻擊」。

以色列國防軍說，其部隊襲擊許多恐怖分子、基礎設施和反戰車飛彈發射基地。稱此次攻擊是邊境地區為「戰爭下一階段」做準備，也就是全面地面進攻，並補充說發動攻擊後士兵們已離開當地，返回以色列領土。

報導指出，這次襲擊是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，以軍對加薩最大規模的入侵行動。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 加薩 巴勒斯坦

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