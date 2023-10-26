以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列 時報報導，以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對巴勒斯坦 的加薩 走廊北部進行「針對性攻擊」。

以色列國防軍說，其部隊襲擊許多恐怖分子、基礎設施和反戰車飛彈發射基地。稱此次攻擊是邊境地區為「戰爭下一階段」做準備，也就是全面地面進攻，並補充說發動攻擊後士兵們已離開當地，返回以色列領土。

報導指出，這次襲擊是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，以軍對加薩最大規模的入侵行動。

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

影片來源：世界新聞網 一洲焦點