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內唐亞胡稱以軍正準備地面進攻加薩 但拒透露行動時間

編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡25日發表電視談話，揚言以色列準備對巴勒斯坦加薩地帶發動地面進攻。（Getty Images）
以色列總理內唐亞胡25日發表電視談話，揚言以色列準備對巴勒斯坦加薩地帶發動地面進攻。（Getty Images）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）25日發表電視談話，揚言以色列準備對巴勒斯坦加薩地帶發動地面進攻，但他拒絕透露行動時間或其他細節，稱將由戰時內閣做出決定。

內唐亞胡誓言，將在「地面、地下、加薩內外」打擊哈瑪斯，稱「以色列是陽光之子，他們是黑暗之子」。

內唐亞胡表示，「我們已經殺死了數千名恐怖分子，這只是開始。我們正在準備地面進攻。我不會詳細說明何時、如何或多少次；我也不會詳細說明我們正在進行的各種考量，公眾大多不知道這些，而事情應該如此。」

內唐亞胡稱，他也將為對哈瑪斯得以在本月7日突襲以色列的安全失誤承擔責任，但他表示，「這次失敗將會做全面調查，每個人都必須給出答案，我也是。不過這一切只有在戰後才會發生。」

美國總統拜登25日表示，他並未要求內唐亞胡等到人質被救出後再進行地面入侵，但建議如果可以的話他應該這麼做。

拜登在與澳洲總理艾班尼斯的美澳峰會記者會上說，「我向他表明的是，如果有可能讓這些人質安全離開，那就是他應該做的。但我沒有要求他這麼做。」

以色列 加薩 拜登

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