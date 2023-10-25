車臣領袖愛子毆打囚犯 獲俄羅斯當局頒發勳章表揚

車臣共和國領導人卡狄羅夫。美聯社

俄羅斯 總統普亭最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫的幼子亞當日前毆打一名遭控焚燒可蘭經的囚犯後，再度獲得俄羅斯當局頒發勳章表揚。

法新社報導，卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）自2007年起領導俄羅斯轄下、人口以穆斯林為主的車臣共和國。這位施行獨裁統治的強人經常遭控侵犯人權。

俄羅斯聯邦南部的卡拉恰伊-切爾克斯共和國（Karachay-Cherkess）領導人塔穆雷佐夫（Rashid Temrezov）今天宣布： 「我已決定要頒發共和國最高勳章給亞當·卡狄羅夫（Adam Kadyrov）。」

塔穆雷佐夫雖未在聲明內提及毆打事件，但他讚許年僅15歲的亞當「為種族與區域間的團結發展與強化伊斯蘭傳統價值，做出個人貢獻」。

亞當先前曾獲韃靼斯坦共和國（Tatarstan）頒發勳章；父親也曾頒發「車臣英雄」（Hero of Chechnya）獎章給他。這是亞當獲得的第3個勳章。

卡狄羅夫9月分享一支影片，畫面可見亞當毆打一名遭控焚燒可蘭經的囚犯，俄羅斯官員基本上對此視而不見。

人權團體指控卡狄羅夫冷血壓 迫所有反對聲音，並把車臣變為他的個人領地。

卡狄羅夫多次表態支持莫斯科對烏克蘭 採取極端軍事行動，他先前還宣稱將派3名正值青少年的兒子前往烏克蘭，為俄羅斯而戰，但目前並不清楚他的愛子是否有實際參與任何戰鬥行動。