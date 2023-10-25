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槍手伏擊 墨西哥南部13名地方員警遭槍殺身亡

編譯周辰陽／即時報導
墨西哥南部格雷羅州的柯尤卡德貝尼泰茲市23日發生伏擊事件，受害者死前遭人銬上手銬，遇害警員遺體靠著牆壁與鐵網。(美聯社)
墨西哥南部格雷羅州的柯尤卡德貝尼泰茲市23日發生伏擊事件，受害者死前遭人銬上手銬，遇害警員遺體靠著牆壁與鐵網。(美聯社)

墨西哥南部格雷羅（Guerrero）州23日發生了一起殘忍的伏擊事件，一位當地警察局長與12名警員不幸遭到槍殺。

BBC、路透與CBS新聞報導，一隻安全巡邏隊當天在柯尤卡德貝尼泰茲市（Coyuca de Benitez）遇到身分不明槍手伏擊。環球報（El Universal）報導，部分受害人遭槍殺前被銬上手銬。美聯社照片則顯示，遇害警員遺體不是靠著牆壁與鐵網，就是倒在路旁樹下。

根據州檢察長辦公室發布的聲明，至少13人在此次攻擊被殺，另外2人受傷。匿名的州政府消息人士當天就向媒體透露，死者包括了柯尤卡德貝尼泰茲市的地方安全主管。當局則表示，安全巡邏隊遭到攻擊時，一名州級高層安全官員正隨隊出行，但沒有證實媒體指稱他與警察保鑣一起被謀殺的消息。

根據報導，格雷羅州長期遭受販毒暴力事件困擾，柯尤卡德貝尼泰茲一帶毒梟一直在爭奪毒品交易控制權，此次事件則是最新一起肆無忌憚的襲擊行動。

根據墨西哥當局說法，連同柯尤卡德貝尼泰茲市的事件在內，23日一天就發生三起武裝攻擊事件，造成至少24人死亡。墨西哥政府隔天宣布派出300名國民警衛隊士兵支援格雷羅州，總統歐布拉多也對受害人表達悼念。

墨西哥南部格雷羅州的柯尤卡德貝尼泰茲市23日發生了一起殘忍的伏擊事件，一位當地警...
墨西哥南部格雷羅州的柯尤卡德貝尼泰茲市23日發生了一起殘忍的伏擊事件，一位當地警察局長與12名警員遭槍殺。(美聯社)

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