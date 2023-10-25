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日本內閣政務官爆婚外情 日媒：對岸田是一大打擊

中央社東京25日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日本自民黨籍56歲文部科學政務官山田太郎，今天被週刊爆料跟20多歲女性發生婚外情後，已向文部科學大臣請辭。日媒指出，對內閣支持率跌到新低的首相岸田文雄來說是一大打擊。

週刊報導提到山田坦言確有此事，且兩人是「自然而然變成男女關係」。

日本時事通信社報導，這是岸田文雄9月完成內閣改組後，首度有「政務三役」（指各部會的大臣、副大臣及政務官）的內閣官員請辭，對目前內閣支持率跌到上任後新低水準的岸田來說是一大打擊。

日本放送協會（NHK）報導，山田已向文部科學大臣盛山正仁提出辭呈。

山田是比例代表制選出的參議員，曾當選兩次。但步入政壇前曾任經營管理諮詢公司社長，2010年以比例代表候選人身分參選參議員落選，但在2012年遞補當選。

他2016年落選後，以自民黨候選人參選2019年參議員當選。山田以熟悉動漫領域為人周知，在今年9月內閣改組時擔任文部科學政務官。

盛山晚間受訪時說，剛剛已收到山田辭呈，裡面表示「由於事情演變至此，以個人因素請辭」。山田是非常有能力的人，他已向山田表達遺憾之意。

日本 參議員 岸田文雄

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