宣揚父親執政歲月 海珊女兒遭伊拉克法院判刑7年

伊拉克前總統海珊2006年8月在法庭上申辯。（路透）

巴格達的法院今天對流亡海外的已故伊拉克獨裁者海珊長女拉佳德．海珊判刑7年，原因是她宣揚父親的社會復興黨。拉佳德現居於約旦，今天法院進行對造缺席判決。

法新社報導，美國2003年入侵並推翻當時伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）後，社會復興黨（Baath Party）便遭禁並解散。

據法新社取得的判決顯示，拉佳德（Raghad Saddam Hussein）因在2021年的電視受訪時「宣揚已遭禁的社會復興黨」被判有罪。

在今日的伊拉克，只要有人拿照片或標語宣揚社會復興黨與海珊政權，就會遭司法起訴。

判決書裡沒敘明令她被判刑的確切受訪內容。

拉佳德是2021年接受沙烏地阿拉伯 的「阿拉伯電視台」（Al Arabiya）訪問，談及父親於1979至2003年間鐵腕治下的伊拉克景況。

她當時告訴阿拉伯電視台：「許多人都跟我說，父親掌權的時光，確實是一段光榮、值得驕傲的時期。伊拉克當時既穩定也富裕，這點無庸置疑。」

拉佳德目前與妹妹拉納（Rana）住在約旦。她們的兄弟烏岱（Uday）及賈濟（Qusay）2003年在摩蘇爾（Mosul）遭美軍殺害。

多數伊拉克人仍覺得，海珊近1/4世紀的統治是一段殘酷打壓的歲月。