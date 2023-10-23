16年執政遇最大突襲 內唐亞胡挨轟下台 前軍政高層質疑領導不足

哈瑪斯突襲造成以色列死傷慘重，引爆以色列國內熊熊怒火，人質議題更在社會掀起正反意見，不少軍政前高層質疑總理內唐亞胡的領導能力。(路透)

英國衛報報導，哈瑪斯 突襲造成以色列 1,400人喪命，引爆以色列國內熊熊怒火，人質議題更在社會掀起正反意見，不少軍政前高層質疑總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的領導能力，要求他立刻辭職。

目前以色列社會對於人質議題持兩派意見，以部分家屬為首的一派哀求政府展開地面行動前先進行談判，另一派則認為應立即出兵殲滅哈瑪斯才能解決問題，即使冒著犧牲人質性命的風險。

以色列前總理巴瑞克（Ehud Barak）接受《觀察家報》（Observer）訪問表示，哈瑪斯突襲行動是以色列建國以來遭受最致命重挫，「內唐亞胡任內發生如此重大的毀滅事件，我不認為人民相信他有能力扛住壓力繼續領導國家。遇襲事件明顯是政府和情報機構的重大疏忽，民眾已經對國防軍和國家失去信心。」

以色列國防軍前參謀長哈魯茲（Dan Halutz）直言內唐亞胡應該「馬上辭職」，前情報官員梅拉米德（Avi Melamed）則批評政府「失能」。

內唐亞胡執政超過16年，極力改革司法機構的作為也引起大眾和軍政前官員批評。

先前，內唐亞胡更因詐欺、破壞公眾信任和收受賄賂等捲入貪腐審判，但是他否認所有指控。

根據以色列最新民調 ，80%希望內唐亞胡為哈瑪斯突襲負起責任；本月稍早另一項民調指出，56%民眾認為內唐亞胡在衝突結束後應引咎辭職。