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防境內猶太阿拉伯人動亂 以色列武裝民間維安小組

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
20日以色列一名邊境警察在耶路撒冷執行警戒任務。（路透）
20日以色列一名邊境警察在耶路撒冷執行警戒任務。（路透）

以色列當局今天說，自加薩戰爭爆發以來，儘管目前民眾行為堪稱「典範」，但為防境內猶太阿拉伯人發生連鎖動亂，以國在2周內組成數百個志願維安小組並武裝他們。

路透報導，前次加薩戰爭發生在2021年，占以色列人口21%的阿拉伯公民當年有時會見到支持巴勒斯坦的暴力抗議行為。

哈瑪斯（Hamas）武裝分子7日大舉突襲以色列引發戰爭，也導致黎巴嫩邊境和被占領的約旦河西岸敵對態勢升溫，引發外界擔憂以色列原本就已緊張的內部種族關係。

根據社群媒體貼文，以色列目前已逮捕數十名涉嫌煽動和支持哈瑪斯的阿拉伯公民。遭逮捕人士的若干委任律師指稱，這些措施不合法，目的是壓制戰爭中的異議。

以色列警政署長沙巴泰（Kobi Shabtai）指出，這類監控讓官員能夠預防發生任何暴力事件。

沙巴泰告訴國會審查小組：「國內民眾行為堪稱模範，幾乎沒有發生任何事件。」「與（阿拉伯）領導階層進行對話的同時，我們也已做好準備因應任何情況。」

以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）預期這場戰爭可能是2021年動亂的翻版，並已下令放寬向普通公民發放槍枝許可規定。這些通常要求申請人曾在以色列軍隊服役，而多數阿拉伯人均可豁免。

此外，以色列也組成志願維安小組在街上巡邏和支援警方。沙巴泰表示，自7日突襲發生以來，已成立527個志願維安小組。

猶太人與阿拉伯人混居的海法市（Haifa）社運人士蓋爾科普夫-貝萊（Naella Gelkopf-Belais）表示，警方應與民政當局合作，並謹防「私人民兵形成」。她說：「我們身處可能發生暴亂危險局面的城市。」

以色列 加薩 哈瑪斯

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