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伊朗、以色列互嗆 內唐亞胡放話：以哈之戰「不是你死就是我活」

編譯盧思綸 / 即時報導
伊朗外長阿布杜拉希安警告以色列和美國儘快收手，否則中東將失控，以色列總理內唐亞胡回嗆以哈之戰「不是你死就是我活」。(Getty Images)
伊朗外長阿布杜拉希安警告以色列和美國儘快收手，否則中東將失控，以色列總理內唐亞胡回嗆以哈之戰「不是你死就是我活」。(Getty Images)

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗以色列放話互嗆，伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）警告以色列和美國盡快收手，否則中東將面臨失控，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）回嗆，與哈瑪斯之戰「不是你死就是我活」。

伊朗外長阿布杜拉希安在德黑蘭記者會上表示，「我警告美國及其在以色列的代理勢力，如果他們不停止在加薩屠殺平民，那麼中東地區隨時會失控。」

阿布杜拉希安更補充，美國政府軍援以色列說明以哈衝突是「以色列代表美國發動的代理人之戰」。

伊朗表態支持哈瑪斯和黎巴嫩什葉派民兵組織真主黨（Hezbollah）。

幾小時後內唐亞胡回嗆，針對哈瑪斯的行動是一場生死之戰，「我們在為自己的性命和家園作戰，一點也不誇張，這是戰爭，不是你死就是我活—敵人必須死。」

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）警示衝突可能擴散，且針對美國軍隊或公民的攻擊可能大幅增加，同時在專訪中說，「任何組織或國家希望擴大衝突獲得漁翁之利，我們的建議是『不要』。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也提到，真主黨或哈瑪斯等伊朗代理人「恐怕加劇衝突」，美國將「採取一切行動做防範。」

以色列 伊朗 哈瑪斯

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