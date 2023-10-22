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聯合國救濟工作署：已29名所屬人員命喪加薩戰爭

中央社加薩走廊22日綜合外電報導
在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署設施附近，人們幫忙移動一名巴勒斯坦傷患。(Getty Images)
在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署設施附近，人們幫忙移動一名巴勒斯坦傷患。(Getty Images)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署今天表示，自從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和以色列的戰爭爆發以來，已經有29名駐加薩走廊的所屬人員喪生。

法新社報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在前稱推特（Twitter）、已經改名的社群平台X上發文指出：「我們處於震驚和哀悼之中。現在已經證實，自從10月7以來，有29名加薩同事喪生。」

「這些同事其中半數是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的教師。」

哈瑪斯（Hamas）突襲造成1400名以色列人死亡，自從以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開空襲報復以來，數以千計民眾前往聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的設施尋求避難。

據加薩衛生部，持續進行的空襲已經造成逾4600名巴勒斯坦人喪生。以色列也切斷了對這塊窮困巴勒斯坦飛地的燃料、水、電、糧食供給。

工作署指出，已有12名流離失所者在工作署所屬學校內死亡、近180人受傷，約有38處工作署設施受損。

工作署在另一份聲明中警告，加薩燃料供給「將於3日內」耗盡。

聯合國救濟工作署負責巴勒斯坦難民的總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「沒有燃料，就沒有水，醫院和麵包廠也無法運作。沒有燃料，救援物資無法送到有迫切需要的諸多民眾手中。」

他強調：「沒有燃料，就不會有人道援助。」

巴勒斯坦 加薩 聯合國

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